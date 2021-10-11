طلبة المغرب بروسيا يواجهون ارتفاع أثمنة تذاكر السفر ويطالبون تدخل المركز

ع اللطيف بركة - هبة بريس

يواجه الطلبة المغاربة الذين يتابعون دراستهم بالجامعات والمعاهد الروسية ، صعوبات كبيرة في الحصول على تذاكر سفر باثمنة معقولة ، بل أن الوضع الحالي جعل مستقبلهم على كف عفريت أمام غياب التجاوب مع نداءاتهم المتكررة لحل مشكلتهم بضمان نقلهم الى روسيا ، حيث أكد العديد منهم في اتصال ب ” هبة بريس ” بأن برمجة ثلاث رحلات جوية من المغرب الى روسيا خلال الأسبوع القادم لن تحل المشكل خاصة أنها بأثمنة خيالية تناهز 30 ألف درهم عوض 5000 درهم سابقا ، مبلغ من طبيعة الحال لايمكن لأية أسرة تحمله ، كما أن عدد المعنيين بالمشكل يعدون بالآلاف ، مما يستلزم برمجة رحلات كافية بأثمنة معقولة قبل انقضاء مدة صلاحية التأشيرات التي حصل عليها المعنيون ، إذ أن عدم حل المشكل قبل نهاية هذا الشهر يهدد المسار الدراسي لعدد كبير منهم ويجبرهم على إعادة مسطرة الحصول على التأشيرات ، وهي مسطرة طويلة ومعقدة ومكلفة.

وكان الطلبة المعنيون قد وجهوا نداء عاجلا الى جلالة الملك محمد السادس قصد الانكباب على حل المشكل الذي خلفه قرار السلطات المغربية بتعليق الرحلات الجوية المباشرة بين المغرب الى روسيا ، وهو القرار الذي وصفوه بالمفاجىء وغير المبرر والصادم خاصة أنه يتزامن مع بداية الموسم الجامعي .

ومما يزيد من استعجالية الملف مشكل التأشيرات التي حصل عليها المعنيون والتي تمتد ل 90 يوما منذ بداية شتنبر ، مما يهددهم بانتهاء صلاحيتها إذا لم يتم التدخل بشكل عاجل لحل المشكل ، وهو ما قد يضطرهم لاعادة انجاز إجراءات التأشيرة الصعبة والتي تتطلب مصاريف كبيرة وإجراءات كثيرة ومعقدة، كما أن الكثير منهم سبق لهم أن حجزوا تذاكرهم قبل ان يصدر هذا القرار، مما يستلزم حلا آنيا .

وأكد الطلبة المعنيون على أن ارتباك التحاقهم بمؤسساتهم سيعمق الأزمة التي عاشوها الموسم المنصرم بعدما اضطروا لمتابعة دراستهم عن بعد خصوصا أن الفارق الزمني كبير بين المغرب وروسيا، كما أن التخصصات التي يتابعون بها دراستهم تتطلب الحضور نظرا لضرورة مواكبة الأعمال التطبيقية، مما اثر بشكل كبير على مستوى تحصيلهم .

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