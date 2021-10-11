ألمانيا تسمح لأكبر مساجدها برفع الأذان عبر مكبرات الصوت

هبة بريس - وكالات

أعلنت مدينة كولونيا الألمانية، اليوم الاثنين، السماح لأكبر مسجد في ألمانيا برفع الأذان لصلاة الجمعة عبر مكبرات الصوت، في اتفاق بين المدينة والجالية المسلمة والذي يقضي بتخفيف القيود.

ليس ذلك فحسب، ستسمح المدينة لكل المساجد البالغ عددها 35 مسجدا، برفع أذان الجمعة لمدة تصل إلى 5 دقائق، وفقا لمبادرة مدتها عامان، حسبما نقلت وكالة “رويترز”.

وتشمل المبادرة مسجد كولونيا المركزي، المفتتح عام 2018، والذي تحول بعد ذلك إلى بؤرة توتر وتفاقم المشاعر المعادية للمسلمين من قبل متطرفي اليمين، خاصة عقب تدفق جموع غفيرة من الباحثين عن اللجوء بين عامي 2015 و2016.

وقالت هنرييت ريكر، رئيسة بلدية كولونيا، في تغريدة عبر “تويتر”: “السماح لنداء المؤذن هو بالنسبة لي علامة على الاحترام. هذا يظهر أن التعددية حقيقة معاشة وتحظى بالتقدير في كولونيا”.

وأضافت أن الأذان ينضم لأجراس كاتدرائية كولونيا، والتي تعد أكبر كنيسة قوطية في شمال أوروبا، مشيرة إلى أن هذه الأصوات سيسمعها أولئك الذين يصلون لمحطة السكك الحديدية الرئيسية في المدينة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0