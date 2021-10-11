غوفرين: سنعمل على تطوير العلاقات المشتركة لصالح البلدين الشقيقين

هبة بريس - الرباط

أكد رئيس البعثة الإسرائيلية في المغرب، دافيد غوفرين، تعيينه سفيرا رسميا لإسرائيل لدى الرباط.

وقال غوفرين في تغريدة نشرها بحسابه بموقع تويتر: “أتشرف أن أشارك متابعي وأصدقائي من جميع أنحاء العالم خبر تعييني كسفير رسمي لدولة إسرائيل بالمغرب”.

وأضاف: “أشكر بهذه المناسبة كل شركائنا بالمغرب وخارجه على مجهوداتهم لإرساء السلم والسلام، سوف نتابع عملنا للسير نحو تطوير العلاقات المشتركة لصالح البلدين الشقيقين”.

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