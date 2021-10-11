غوفرين: سنعمل على تطوير العلاقات المشتركة لصالح البلدين الشقيقين
هبة بريس - الرباط
أكد رئيس البعثة الإسرائيلية في المغرب، دافيد غوفرين، تعيينه سفيرا رسميا لإسرائيل لدى الرباط.
وقال غوفرين في تغريدة نشرها بحسابه بموقع تويتر: “أتشرف أن أشارك متابعي وأصدقائي من جميع أنحاء العالم خبر تعييني كسفير رسمي لدولة إسرائيل بالمغرب”.
وأضاف: “أشكر بهذه المناسبة كل شركائنا بالمغرب وخارجه على مجهوداتهم لإرساء السلم والسلام، سوف نتابع عملنا للسير نحو تطوير العلاقات المشتركة لصالح البلدين الشقيقين”.
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2 تعليقات
بلدين شقيقين بالفعل صحيح راه كاينة قرابة الدم وهذا ثالث تاريخيا واجتماعيا.انا فايت ليا تكلمت مع يهود مغاربة فيهم لي رجع اسرائيل كيتكلموا اللهجات المغربية بحال الفاسية احسن مني وفيهم لي تيتكلم المراكشية والسوسية بسلاسة كبيرة
الف مرحبا بك وباسراءيل في المملكة المغربية نحبكم ونحترمكم.