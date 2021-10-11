وجدة .. تسليم حافلتي نقل لجماعتين قرويتين للحد من الهدر المدرسي

هبة بريس : وجدة

تنزيلا لبرامج المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية خاصة برنامج الدفع بالتنمية للأجيال الصاعدة، ومواصلة الجهود للحد من الهدر المدرسي في صفوف الفتيات بالوسط القروي.

أشرف والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنكاد صباح اليوم الاثنين 11 أكتوبر الجاري بتسليم مفاتيح وسيلتي نقل مدرسي لفائدة جماعتي سيدي موسى لمهاية وإسلي بقيمة إجمالية ب 000 640 درهم ووسيلة نقل لإحدى الجمعيات العاملة في مجال محاربة الهشاشة بمبلغ مالي ب 000 420 درهم في إطار تنزيل المشاريع المصادق عليها خلال اجتماعات اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية برسم سنة 2021.

وتجدر الإشارة إلى أن عمالة وجدة أنجاد ولتحقيق نفس الأهداف أشرفت برسم الموسم الدراسي الحالي على توزيع أطقم مدرسية على 55 ألف تلميذة وتلميذ تفعيلا للمبادرة الملكية “مليون محفظة” بغلاف مالي ناهز أربعة ملايين درهم.

وفي نفس الإطار سيتم اعتماد برنامج الدعم المدرسي لأكثر من 700 تلميذ متمدرس في المستوى الابتدائي والذين يعانون صعوبات في مادتي الرياضيات واللغة الفرنسية بالوسط القروي والشبه حضري.

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