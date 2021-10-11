صدمة للكابرانات.. لا مرشحين بمنطقة القبائل في الانتخابات المحلية

هبة بريس - وكالات

أعلنت سلطة الانتخابات في ولاية بجاية بمنطقة القبائل أن أربع بلديات لن تجرى فيها الانتخابات المحلية في موعدها المحدد، بسبب عدم استلام أية قائمة لمترشحين للانتخابات البلدية التي ستعقد متزامنة مع انتخابات المجالس الولائية.

وقال منسق السلطة المستقلة بولاية بجاية عاشور حشماوي، في تصريح صحافي، إن بلديات أقبو وتوجة وفرعون ومسيسنة لم تترشح فيها أي قائمة للانتخابات البلدية، مؤكداً أن اللجنة الانتخابية لم تتسلم أية قائمة بشأنها.

ولا يُعرف إلى الآن كيف سيتم التعامل مع هذه الحالة، خاصة أن المشرع لم يضع في القانون الانتخابي الجديد الصادر في مارس/ آذار الماضي احتمال ورود هذه الحالة وكيفية التعامل معها.

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