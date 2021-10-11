طريق دار بوعزة البيضاء.. الموت البطيء و الحلول الترقيعية لنقطة سوداء

هبة بريس ـ الدار البيضاء

الساعة تشير للسابعة صباحا، آلاف السيارات متوقفة بالطريق الرابطة بين دار بوعزة و الدار البيضاء بالرغم من كون الوقت ما يزال مبكرا، اكتظاظ كبير و اختناق مروري شل حركة السير، الأمر لا يتعلق بحادثة مرورية أغلقت الطريق و إنما بواحدة من بين أكثر النقاط سوداوية في انسيابية السير بالعاصمة الاقتصادية و ضواحيها.

طريق دار بوعزة البيضاء أضحت تؤرق بال مستعمليها بالنظر لحالة الاختناق التي تصيبها خاصة في فترات الذروة، حيث تصعب حركة السير و تتثاقل بداية من الساعة السابعة صباحا حتى التاسعة و مع منتصف النهار حتى الثانية زوالا و من الرابعة عصرا حتى التاسعة ليلا.

هذا الاختناق المروري الكبير في هذا المحور الطرقي الحيوي عزاه أكثر من مصدر للكثافة السكانية بالمنطقة بعدما تحولت دار بوعزة لملاذ لسكان الدار البيضاء بسبب ما توفره من مؤهلات عمرانية تجعل الراغبين في الابتعاد من ضجيج العاصمة الاقتصادية يلجؤون لاقتناء شقق و عقارات في الضواحي.

و بالرغم من النمو العمراني و الديمغرافي الكبير الذي شهدته دار بوعزة في السنوات الأخيرة و تحولها لوجهة سكنية أولى لعدد من موظفي و مستخدمي البيضاء، غير أن بنيتها التحتية لم تتطور بالشكل الذي سارت عليه كثافتها السكنية.

و يجد مستعملو الطريق السالفة الذكر صعوبات جمة في أوقات الذروة بالرغم من المجهودات الكبيرة التي تبذلها عناصر الدرك المروري التابعة لدار بوعزة أو عناصر الأمن المكلفة بالمرور التابعة لمنطقة الرحمة و الحي الحسني.

و في الوقت الذي يطالب فيه مستعملو هاته الطريق من المجالس المنتخبة الإسراع بإيجاد حلول واقعية تعينهم على تدبر متاعب الطوابير الطويلة، اختار القائمون على تدبير الشأن المحلي سياسة الترقيع عبر إصلاح بعض المقاطع الطرقية و التي سرعان ما عادت لطبيعتها الحقيقية و انفضحت هشاشتها مع أول زخة مطر هطلت بالمنطقة.

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