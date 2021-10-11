نجاة عتابو تفند خبر تعرضها و عائلتها لحادث سير خطير
نجلاء مزيان: هبة بريس
نفت الفنانة المغربية نجاة عتابو الخبر الذي راج بمواقع التواصل الاجتماعي، و الذي يفيد تعرضها و أسرتها لحادث سير خطير .
و كشفت عتابو عبر تدوينة قامت بنشرها بحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات عن السبب الحقيقي وراء تغيبها في الفترة الأخيرة قائلة : “حبابي وناسي الغاليين، واحد القناة فاليوتيوب كتنشر أخبار كاذبة حول صحتي وحول أسرتي، اللي لا محل لها من الصحة”.
وأضافت قائلة: “كلشي كذب وإشاعات الله يهديهم، بغيت نطمأنكم ونقوليكم بأنني ولله الحمد والشكر بألف خير ووليداتي بخير، غبرت عليكم بسبب ظروف تتعلق بمجال عملي فقط أحبكم”.
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