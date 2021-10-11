نجاة عتابو تفند خبر تعرضها و عائلتها لحادث سير خطير

2021-10-11 / 10:48 صباحًا
0
نجلاء مزيان: هبة بريس

نفت الفنانة المغربية نجاة عتابو الخبر الذي راج بمواقع التواصل الاجتماعي، و الذي يفيد تعرضها و أسرتها لحادث سير خطير .

و كشفت عتابو عبر تدوينة قامت بنشرها بحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات عن السبب الحقيقي وراء تغيبها في الفترة الأخيرة قائلة : “حبابي وناسي الغاليين، واحد القناة فاليوتيوب كتنشر أخبار كاذبة حول صحتي وحول أسرتي، اللي لا محل لها من الصحة”.

وأضافت قائلة: “كلشي كذب وإشاعات الله يهديهم، بغيت نطمأنكم ونقوليكم بأنني ولله الحمد والشكر بألف خير ووليداتي بخير، غبرت عليكم بسبب ظروف تتعلق بمجال عملي فقط أحبكم”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of بعد طرحها بساعات.. نفاذ تذاكر حفل المجرد بدبي

بعد طرحها بساعات.. نفاذ تذاكر حفل المجرد بدبي

2021-10-08 / 3:44 مساءً
Photo of وفاة صاحب أغنية “قولولها الممرضة” الفنان رابح درياسة

وفاة صاحب أغنية “قولولها الممرضة” الفنان رابح درياسة

2021-10-08 / 1:47 مساءً
Photo of حمزة الفيلالي يخرج عن صمته و يعلق على طلاقه

حمزة الفيلالي يخرج عن صمته و يعلق على طلاقه

2021-10-07 / 9:53 صباحًا
Photo of تفاصيل طلاق حمزة الفيلالي للمرة الثانية

تفاصيل طلاق حمزة الفيلالي للمرة الثانية

2021-10-06 / 3:36 مساءً
Photo of ابنة عمرو دياب: “والدي لا يصرف عليّ”

ابنة عمرو دياب: “والدي لا يصرف عليّ”

2021-10-06 / 11:02 صباحًا
Photo of بسبب الجرعة الثالثة …إيمان بطمة تثير الجدل من جديد و تطرح تساؤلات حول نجاعة اللقاح

بسبب الجرعة الثالثة …إيمان بطمة تثير الجدل من جديد…

2021-10-05 / 3:39 مساءً
Photo of وفاة الملحن المغربي محمد بلخياط

وفاة الملحن المغربي محمد بلخياط

2021-10-05 / 2:04 مساءً
Photo of التيمي مديرا عاما بالنيابة للمركز السينمائي المغربي

التيمي مديرا عاما بالنيابة للمركز السينمائي المغربي

2021-10-04 / 1:48 مساءً
Photo of لمجرد .. نمت في الشارع وجعت كتيرا !!!!

لمجرد .. نمت في الشارع وجعت كتيرا !!!!

2021-10-04 / 11:36 صباحًا
Photo of بعد انتشار خبر خلاف تسكت و لمجرد .. الأخير يضع حدا للإشاعات

بعد انتشار خبر خلاف تسكت و لمجرد .. الأخير…

2021-10-03 / 11:39 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق