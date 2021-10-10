الرئيس الجزائري: لا نقبل أي وساطة في الأزمة بيننا وبين “المغرب”

هبة بريس - الرباط

ردد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ، مرة اخرى نفس الأسطوانة المشروخة من خلال كيل الاتهامات للمغرب والعزف على وتر العدو الخارجي لالهاء الشعب الجزائري وتشتيت تركيزه عن القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تشغل باله وتؤرق حكام المرادية .

تبون الذي أصابه الخرف قال في لقاء مع صحافته اليوم الأحد أن الجزائر لا تقبل أي وساطة مع المغرب قائلا :” رفضنا إدراجها في المؤتمر الوزاري لجامعة الدول العربية.”

وصرح تبون بأن بلاده لم تعد بحاجة لتموين إسبانيا بالغاز عبر المغرب وستضمن تموينها عبر الخط الجزائري الجديد أو البواخر.

وأوضح تبون أن الجزائر لم تتخذ بعد قرارا بعدم تجديد العقد مع المغرب بخصوص تموين إسبانيا الذي ينتهي في 31 أكتوبر.

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