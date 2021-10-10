الرئيس الجزائري: لا نقبل أي وساطة في الأزمة بيننا وبين “المغرب”

2021-10-10 / 11:10 مساءً
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هبة بريس - الرباط

ردد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ، مرة اخرى نفس الأسطوانة المشروخة من خلال كيل الاتهامات للمغرب والعزف على وتر العدو الخارجي لالهاء الشعب الجزائري وتشتيت تركيزه عن القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تشغل باله وتؤرق حكام المرادية .

تبون الذي أصابه الخرف قال في لقاء مع صحافته اليوم الأحد أن الجزائر لا تقبل أي وساطة مع المغرب قائلا :” رفضنا إدراجها في المؤتمر الوزاري لجامعة الدول العربية.”

وصرح تبون بأن بلاده لم تعد بحاجة لتموين إسبانيا بالغاز عبر المغرب وستضمن تموينها عبر الخط الجزائري الجديد أو البواخر.

وأوضح تبون أن الجزائر لم تتخذ بعد قرارا بعدم تجديد العقد مع المغرب بخصوص تموين إسبانيا الذي ينتهي في 31 أكتوبر.

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‫19 تعليقات

  6. المغرب سيعتمد على غاز الحلفاء مهما كلف من ثمن وعاشت اسرائيل وأمريكا انما الأنبوب لن تحلموا باستغلاله قطعيا
    لا حاضرا ولا مستقبلا المغرب بلد التحديات وليعلموا أن اوروبا ستستغني عن الغاز الجزائري قريبا

  7. أنا لا الوم ابدا عقل العصابة ولكن الوم بشدة من ينتضر منهم خيرا ، إن انت عرفت اللص ، هل تقبل ان تأتمنه . لا خير في المنافق ابدا .

  8. خلاص عصابة العسكر المتسلطة على كرسي الحكم في الجزائر عاقدة العزم على حرق ارض الجزائر.اما المغرب فانه رقم صعب عليهم.والشارف شنقريحة سيدفع ببعض المحموعات العسكرية للقيام بعمليات انتحارية.ليشغل الجزائريين بامر فاشل قبل بدايته.فلابد لاحرار ااحزائر التخرك حفاظا على بلدهم ووحدة شعبهم.واليعلم الجميع.ان الصحراء مغربية وستبقى مغربية.وعصابة العسكر في الجزائر راحلة لامحالة وقريبا.

  9. عقلك اسي تبون راحنا وحلنا تصالح معانا الله يسترك .واش غادي نقوليك الله ينعل بوك لا تقصارش ليك المغرب قاد براسو اخايب السمية

  14. هو يقبل فقط الصدقات والهبات من دول الخليج اما الوسطات فلا . نحن في المغرب لم نطلب من اي دولة ان تتوسط لنا مع القوة الضاربة في الطوابير ولسنا في حاجة لها لأنها دولة متخلفة لم تستطع توفير الأمن الغداءي لمواطينيها ولم تستطع إطفاء الحرائق ولم تستطع توفير ملعب معشوشب لفريقها الوطني. أما نحن في المغرب قادين بشغلنا والحمد لله.

  15. لا حاجة لنا بهم ومشاكلهم الله يكون في عون أخواننا الشعب الجزائر في محنهم مع دكتاتورية حكامهم اللهم إجعل كيدهم في نحورهم ونصر شعب الجزائر على كبرنات الويل

  18. المقاطعة منذ استرجاع الصحراء المغربية عام 1975 المغرب زاد إلى الامام وانتم تخلفتم عن الركب الحضاري بلدنا فلاحي مئة في المئة نحن لا نحتاج اليكم.غازكم اشربوه.

  19. وأوضح تبون أن الجزائر لم تتخذ بعد قرارا بعدم تجديد العقد مع المغرب بخصوص تموين إسبانيا الذي ينتهي في 31 أكتوبر واش فهمتو شي حاجة

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