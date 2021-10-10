بشكل رسمي ..إسرائيل تعين ديفيد غوفرين سفيرا لها في المغرب

2021-10-10 / 10:42 مساءً
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هبة بريس- وكالات

أعلنت إسرائيل، مساء اليوم الأحد، تعيين ديفيد غوفرين سفيرا لها في المغرب، بعد الإعلان عن تطبيع العلاقات بين تل أبيب والرباط أواخر العام الماضي.

وبحسب ما أفادت به صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، صادقت لجنة التعيينات في وزارة الخارجية الإسرائيلية على تعيين غوفرين سفيرا في الرباط.

وشغل غوفرين مناصب مختلفة في مقر وزارة الخارجية الإسرائيلية في القدس، بما في ذلك منصب رئيس القسم الأردني في وزارة الخارجية.

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‫6 تعليقات

  5. بشكل رسمي ..إسرائيل تعين ديفيد غوفرين سفيرا لها في المغرب:
    جيد أحسنتم فمرحبا مرتا أخرى بمعالي السفير ومرحبا بالتعاون المغربي الأسرائلي في جميع المجالات “الأقتصاد والسياسة والدفاع المشترك”

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