تونس ..مظاهرات احتجاجية ضد قرارات الرئيس قيس سعيد
هبة بريس - وكالات
على غرار مسيرة الأسبوع الماضي المؤيدة للرئيس التونسي قيس سعيد في العاصمة ومناطق أخرى في البلاد، استقطب شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس اليوم الأحد (10 أكتوبر 2021) الآلاف التظاهرين من المعارضين للإجراءات الإستثنائية التي أتخذها سعيد.
وأشارت فرانس برس إلى أن أكثر من خمسة آلاف شخص تجمعوا وسط العاصمة للاحتجاج، ورغم القيود التي فرضت، احتشد هؤلاء للتظاهر تلبية لدعوة الأحزاب المعارضة للرئيس سعيد، بما فيهاحزب النهضة ذو المرجعية الإسلامية.
وأطلق نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي على وقفة اليوم تسمية مسيرة “الحسم الديمقراطي”، في مسعى لفرض المزيد من الضغوط على الرئيس سعيد، الذي علق معظم مواد الدستور وتولى السلطتين التنفيذية والتشريعية تمهيدا لإصلاحات سياسية.
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20 تعليقات
منذ سنوات تونس لم تعرف الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي . والمشكل يشبه الحكومة السابقة عندنا في المغرب (قرارت العثماني التي أدت به الى الانهزام السياسي)هكذا الان في تونس قرارات السيد الرئيس قيس سعيد هههههههههههه
هناك من ينتقضه في قراراته مما يجعله يغير القوانين وهذا اعتقد ليس في مصلحة المواطن التونسي.
إن السيد قيس سعيد قرارته تافهة وعبثية بالنسبة الشعب التونسي.
اعتقد أنه له مخططات من وراء هذه القرارات ولا أظنه سيسئ للشعب التونسي .
أعرف أن السيد قيس سعيد رجل سياسي عقلاني بامتياز يعرف التصرف والمعاملة الحسنة مع شعبه.
فهو يريد الإصلاح والتغير لمستقبل أفضل بكثير من السابق في تونس الشقيقة للخروج من الأزمة الاقتصادية للبلد.
الشعب التونسي شعب مثقف ذو كفاءات علمية ممتازة جدا فهي منبع العلم والمعرفة .فلا نريدها ان تتخرب وتتدهور…
لا اعتقد ان السيد قيس سعيد يريد الإنقلاب وزعزة الاستقرار السياسي فهو يريد الإصلاح والخير لهذا البلد الشقيق فهو مغلوب عن أمره……
الشعب التونسي يعتقدون أن السيد قيس سعيد غير قادر على اخراج تونس الشقيقة من ازمتها الاقتصادية .
ياسيد قيس سعيد إذا كنت ان تحتفظ بمنصبك فيجب عليك نزع قراراتك التافهة….
هذآ يدل على أن الشعب المغربي غضبان على هذه القرارات التي اتخذها تجاه الشعب التونسي.
ليس تونس وحدها لديها مشاكل السياسة ولكن جل العالم يعاني من الاضطراب سياسي .ونتمنى الاستقرار السياسي والامني بصفة عامة.
تونس بإذن الله ستتخطى هذه الأزمة الاقتصادية والاجتماعية……
أظنه أنه لايصلح لرئاسة الجمهورية التونسية فيجب على الشعب التونسي ان يغير هذآ النظام من أجل حماية وطنه من الفساد السياسي…..
السيد قيس سعيد فهو جوهرة العطاء والازدهار والتقدم والرخاء والعمل بروح وطنية ومسؤولية لايتعوض.
نتمنى الخير لهذا البلد الشقيق فهو بلد الديمقراطية والشفافية.
لاندري من من وراء ذالك لزعزعة الاستقرار السياسي في تونس الشقيقة ؟؟؟؟؟
إنها مخططات مدروسة بعناية فائقة فالسيد قيس سعيد رجل سياسي بمعنى الكلمة وذكي بما يفعله من اجل مصلحة المواطن التونسي.
العالم بأكمله يعرف الاضطرابات في السياسة وبالضبط في الإقتصاد العالمي ومما سببته جائحة كورونا … ومن بينها تونس الشقيقة ونتمنى لها الخروج من هذه الأزمة الاقتصادية العالمية.
أظن أن الرئيس التونسي اطلع على كثير من الملفات.ووجد نفسه مضطر للتحرك.لوضع قطار تونس على السكة الصحيحة التي يستقر عليها.ولكن الذين الفوا التلاعب وجمع التروة على حساب فقر الشعب لم يعجبهم تحرك الرئيس.فجمعوا انصارهم.والسدج.واوهموهم ان الرئيس اراد التفرد بالسلطة.لكن العكس هو الصحيح.هو يحاول الكشف المزيد من الخونة واللصوص.لاسترجاع تروة الشعب الى الشعب.لكن الخونة واللصوص لم يعجبهم ذالك.فارادوا توقيف الاصلاحات التي يقوم بها الرئيس.