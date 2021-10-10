نيمار..مونديال قطر سيكون الأخير لي في مسيرتي الكروية

هبة بريس - الرياضة

كشف النجم البرازيلي نيمار أن مونديال قطر 2022 قد يكون الاخير له في مسيرته الكروية ،لأنه على حد قوله لا يدري ما إذا كان سيتحمل “مواصلة كرة القدم من الناحية الذهنية” بعد تلك المحطة.

وأدلى لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، بتصريحات ل”دازن”، قال فيها: “أعتقد أن مونديال 2022 سيكون هو الأخير بالنسبة لي”.

وأضاف: “أرى أنه آخر مونديال لي، لأنني لا أعلم هل سأبقى قوي ذهنيا لمواصلة إدارة حياتي الكروية فيما بعد. لذلك سأبذل قصارى جهدي، لإنهاء المونديال (القادم) بشكل جيد والفوز به مع البرازيل. لأنه حلمي الأكبر منذ أن كنت صغيراً”.

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