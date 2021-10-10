تصريح غريب ..اعلامي جزائري يتهم المغرب بتدبير مؤامرة سوء أرضية ملعب “تشاكر”

2021-10-10 / 7:44 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أصبحت الجزائر قاب قوسين أو أدنى من دخول موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية كأول بلد في العالم يردد كلمة “المغرب” في اليوم ، فالقيام بمقارنة بسيطة بين نشرات الاخبار بالجارة الشرقية نجدها تذكر اسم المملكة أكثر من القنوات الرسمية المغربية .

مناسبة الحديث مواصلة الآلة الاعلامية الجزائرية في ترويج وهم “المؤامرة الخارجية” بدعم من مؤسسة العسكر لتنويم الشعب الجزائري المغلوب على أمره ، فبعد نجاح -مؤقتا- أبواق الجنرالات في اخماد فتيل الحراك بالعزف على وتر العدو الكلاسيكي، هاهي نفس الابواق تجتر تعليمات العجائز للتغطية على فشل ذريع في تدبير أمور وشؤون الرياضة في أغنى بلد افريقي لازال شعبه يصطف في طوابير الخبز والحليب أمام عجز في تشييد ملعب بارضية وعشب، أفقر الدول الافريقية اضحت تمتلكه، فكيف لدولة تلقب نفسها بالقوة “الضاربة “؟!

الإعلام الجزائري واصل بحثه عن الأسباب والدوافع التي تجعل من أرضية ملعب “مصطفى تشاكر” بالبليدة “غير صالحة” بشمل يصير الشفقة والضحك في كل مرة تستقبل خلالها مباريات “بطل أفريقيا”، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم “قطر 2022” حيث ناقشت قناة “النهار” المحلية أسباب “الحلة السيئة” لعشب ملعب “مصطفى تشاكر”، إذ بادر أحد إعلامييها بالقول: “نِمْشِيوْ بْعِيدْ. أنت تعرف أن الجارة الغربية هي من تموّل الكاف، لأن أحمد أحمد كان دائم الإقامة في المغرب”.

وتابع المدعو كمال المهوي: “بعد تتويج الجزائر بكأس أفريقيا، المغاربة لم يهضموا ذلك وأرادوا تحطيم منتخبنا الوطني” وأنهى الإعلامي الجزائري حديثه متسائلًا: “الجزائر القوة الإقليمية ما تقدرش تخدم ملعب؟”.

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‫7 تعليقات

  2. قد يتهمون المغرب بالتامر مع الغيوم كيلا تنزل بالجزائر،وتحابينا،انها اشكالية ضمير،وانغماس في حمق كيان لا تاريخ له.

  3. اتسمي هذا المغبون بصحفي فالمشاهد الجزاءري ضحك من هذا التحليل المبكي لكي يضمن حضوره في البلاطو التحليلي للخزعبلات لابد من اثارة اسم المغرب لاستحمار الشعب الجزاءري و ليس المغربي اذا عمت هانت فعلا ماكرون على حق و لو اني اكرهه

  6. لقد منعت الحزاير مرور السحب القادمة من المغرب فوق اجواءها لانها تتجسس على شنقريحة.فاحترق عشب ملعب البليدة من الجفاف.وهذا من تدبير المخزن😄

  7. انا متيقن أن الشعب الجزائري واع بحماقة حكامه و بكذب بعض من أشباه المثقفين و الصحفيين الوصوليين. لهذا عندما يحين الوقت المناسب سيدفعونهم الثمن غاليا. لا يمكن لأحد أن يصدق رئيسا يدعي القوة الضاربة وهو يعاني في حلك من العيش كما لو تقول لعاجز عن المشي انك تحلق في السماء.

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