البروفيسور الابراهيمي يدعو الى الاقبال على تلقي الجرعة الثالثة

هبة بريس - الرباط

دعا البروفيسور عز الدين الإبراهيمي، عضو اللجنة العلمية، المغاربة الى الاقبال على تلقي الجرعة الثالثة من لقاح فيروس كورونا، لافتا الى أن ضحايا الفيروس من الملقحين ،كانوا قد تجاوزوا ستة أشهر من تلقي الجرعة الثانية.

وقال الابراهيمي في تدوينة نشرها على حسابه بموقع فايسبوك ، إن أكثر من 80 في المائة من الملقحين، الذين توفوا، توفوا بعد ستة أشهر من تلقيحهم بالجرعة الثانية، ويعزى ذلك إلى انخفاض مناعتهم المكتسبة، وكونهم من ذوي الأمراض المزمنة.

وزاد الابراهيمي قائلا:” الخروج من الأزمة و بأقل الخسائر البشرية و بطموح ربح تنافسية دولية يمر حتما بتحمل كل منا مسؤوليته كأشخاص و جماعة بالانخراط في عملية التلقيح و أظن أن مدبري الأمر العمومي التقطوا الاشارة المولوية فلا يمكن للمغاربة و لا الوطن و لا الدولة أن تبقى رهينة لقلة من المغاربة بسبب قناعتهم و لا أن نخنع ل “فاشية التشكيك” لفئة من مخترعي “فيروسات الكذب” و على مدبري الأمر العمومي تحمل مسؤوليتهم الكاملة بفرض واتخاذ كل القرارات التي تخرجنا من الأزمة و توازي شجاعة التحليل الواقعي للخطاب الملكي… فلسان حال الملقحين هذه الأيام يقول: “نلقحوا حتى بعشرين جرعة… و لكن حلوا علينا بالكامل و ارفعوا كل القيود لا نريد أن نبقى (و لا تجعلوا منا) رهائن لغير الملقحين نريد التمييز الايجابي و “هذاك الجواز إما ديروه و لا حيدو الإشهار من التلفزة… و دوزو الحاجة أخرى”

وأطلق المغرب، قبل الأسبوع، حملة للتطعيم بالجرعة الثالثة باللقاح المضاد لكورونا، في مسعى إلى “تحقيق المناعة الجماعية”، وفق ما أعلنته وزارة الصحة.

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