البروفيسور الابراهيمي يدعو الى الاقبال على تلقي الجرعة الثالثة
دعا البروفيسور عز الدين الإبراهيمي، عضو اللجنة العلمية، المغاربة الى الاقبال على تلقي الجرعة الثالثة من لقاح فيروس كورونا، لافتا الى أن ضحايا الفيروس من الملقحين ،كانوا قد تجاوزوا ستة أشهر من تلقي الجرعة الثانية.
وقال الابراهيمي في تدوينة نشرها على حسابه بموقع فايسبوك ، إن أكثر من 80 في المائة من الملقحين، الذين توفوا، توفوا بعد ستة أشهر من تلقيحهم بالجرعة الثانية، ويعزى ذلك إلى انخفاض مناعتهم المكتسبة، وكونهم من ذوي الأمراض المزمنة.
وزاد الابراهيمي قائلا:” الخروج من الأزمة و بأقل الخسائر البشرية و بطموح ربح تنافسية دولية يمر حتما بتحمل كل منا مسؤوليته كأشخاص و جماعة بالانخراط في عملية التلقيح و أظن أن مدبري الأمر العمومي التقطوا الاشارة المولوية فلا يمكن للمغاربة و لا الوطن و لا الدولة أن تبقى رهينة لقلة من المغاربة بسبب قناعتهم و لا أن نخنع ل “فاشية التشكيك” لفئة من مخترعي “فيروسات الكذب” و على مدبري الأمر العمومي تحمل مسؤوليتهم الكاملة بفرض واتخاذ كل القرارات التي تخرجنا من الأزمة و توازي شجاعة التحليل الواقعي للخطاب الملكي… فلسان حال الملقحين هذه الأيام يقول: “نلقحوا حتى بعشرين جرعة… و لكن حلوا علينا بالكامل و ارفعوا كل القيود لا نريد أن نبقى (و لا تجعلوا منا) رهائن لغير الملقحين نريد التمييز الايجابي و “هذاك الجواز إما ديروه و لا حيدو الإشهار من التلفزة… و دوزو الحاجة أخرى”
وأطلق المغرب، قبل الأسبوع، حملة للتطعيم بالجرعة الثالثة باللقاح المضاد لكورونا، في مسعى إلى “تحقيق المناعة الجماعية”، وفق ما أعلنته وزارة الصحة.
19 تعليقات
لم استعمل حتى الجرعة الأولى فكيف يعقل ان استعمل الجرعة التالثة ههههههههههه
إنه مسلسل سامحني له الاجزاء .الجزء الاول شاهدناه ولم يكن فيه مناعة والجزء الثاني نفس المشكل وما عن الاجزاء الاخرى هههههههههههه والفاهم يفهم.
مافائدة الجرعتين استعملتها والأن لم تعطينا اي مناعة إذن لا داعي لاستعمال الجرعة التالثة ههههههههههه
نريد الرجوع الى الحياة العادية وهذا ما هو الأهم عندنا ولاداعي لتصريحاتكم التافهة التي لامحل لها من الإعراب.
وما قضية الجواز التلقح عند استعمالنا الجرعة التالثة…
ربما الثالتة الثابتة. وستكون حسن الخاتمة هههههههههههه
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم إنهم يلعبون بعقولنا وبصحتنا كما يشاؤون ……
الشئ الذي زاد عن حده انقلب على ضده. ههههههههههههه
هل هذه الجرعة التالثة مفروضة على المواطنين والمواطنات ام ماعدا الفئات العمرية فوق الستين؟؟؟؟؟؟
على هذا ان كل ستة أشهر لنا جرعة اخرى إذن في كل سنة جرعتين ؟؟؟؟ارجوكم فهمي على قد الحال اريد تفسير لهذه العملية الحسابية هههههههههههه
الثالثة الخامسة والسادسة ووووووووو إلى أي سيصلون بنا؟؟؟؟؟؟؟؟
الآن في الجرعة الأولى والثانية تسلمنا جواز التلقيح فماذا عن الجرعة التالية.ههههههههه
انتظروا قريبا الرابعة ووووووووو إلى آخره وحسن الخاتمة هههههههههههه
ماكفايا تمثيليات علينا نريد الرجوع والتغير نحن يئسنا من هذه المسرحيات التافهة..
أنا عندي ضغط مرتفع هل يجوز باستعمالها..
ماذا تريدونا منا الحجر الصحي وطبقناه ماذا تريدون بعد …..
هل الجرعة التالية لها مراحل ….. ام كما يقال المثل المغربي المشهور (اخل يا بارك بحمارك هههههههههههه.)
اللهم ارفع عنا هذآ الفيروس القاتل وارحم موتانا واشفي مرضانا يارحم الراحمين إنك سميع مجيب الدعاء يارب يارب امين يارب العالمين.
أنا لم أصدق لهذه الخطط التي اتخذتها الوزارة الصحة واللجنة العلمية في هذه الجرعات . فلا داعي بالتلاعب بعقولنا ….