الداخلة : البحرية الملكية تعترض قارب للهجرة السرية

هبة بريس _ اشعبان لحبيب

علمت هبة بريس، أن دورية تابعة للقاعدة الثالثة للبحرية الملكية، قد تمكنت يوم امس من رصد قارب بواسطة الرادار، في عرض البحر مما استدعى تدخل دورية تابعة للبحرية الملكية، والتي كانت تقوم بتمشيط مياه المحيط الأطلسي، وعلى إثر هذه التدخل إستطاعت من خلاله اعتراض قارب مجهول كان على متنه 41 مهاجر سري، من بينهم مغاربة وكذا أفارقة، بالساحل الاطلسي جنوب غرب منطقة الصيد المعروفة بإسم (لاساركا).

و تم اقتياد القارب المحجوز، من طرف الدورية المذكورة الى الميناء العسكري للداخلة، وسيتم تسليم الموقوفين للمركز البحري التابع للدرك الملكي، الذي باشر فتح تحقيق بالموضوع، بأمر من النيابة العامة المختصة، لمعرفة المتورطين بهذه العملية.

هذه العملية، تأتي في إطار المجهودات الجبارة التي تقوم بها دوريات المراقبة التابعة للقاعدة الثالثة للبحرية الملكية، وكذا الدرك الملكي البحري، والسلطات المحلية، والأمنية بمدينة الداخلة، لأجل الحد من ظاهرة الهجرة السرية والإتجار بالبشر وكذا التهريب الدولي على طول الشريط الساحلي لجهة الداخلة وادي الذهب.

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