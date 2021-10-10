إنتخاب الإطار الاقتصادي” الديواني” رئيسا للجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب

2021-10-10 / 4:25 مساءً
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

إنتخب القيادي الاستقلالي “جمال الديواني”وهو برلماني عن دائرة اكادير اداوتنان، رئيسا للجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب.

وكان الإطار الاقتصادي،” الديواني ” قد إنتخب كذلك في شهر فبراير الماضي، رئيسا للجنة الاقتصادية والاجتماعية المنبثقة عن اللجنة المركزية لحزب الاستقلال.

وحصل ” الديواني” على دكتوراة الدولة في علوم الاقتصاد والتدبير ، كما يعد خبيرا في مواكبة المقاولات،و منسقا الجهوي لرابطة الاقتصاديين الاستقلالين بجهة سوس ماسة والرئيس المؤسس لجمعية مديري الموارد البشرية ، ومؤسس للجمعية المغربية لوكلاء وسطاء التأمين ونائب رئيس الإتحاد العام لمقاولات المغرب سوس ماسة سابقا.

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