بدء من اليوم ..السعودية تمنع غير المطعمين من دخول المنشآت

2021-10-10 / 1:41 مساءً
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هبة بريس _ متابعة

أعلنت السلطات المختصة في السعودية، الأحد، بدء تفعيل قرار عدم السماح بدخول المنشآت الحكومية والخاصة والتعليمية وركوب الطائرات ووسائل النقل العام وحضور النشاطات والمناسبات إلا لمن تلقى جرعتين من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا والمعتمدة من وزارة الصحة.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان أن التطعيم قد أضحى شرطا أساسيا لدخول أي إلى جهة تقدم أنشطة اقتصادية أو تجارية أو ثقافية أو ترفيهية أو تجارية أو رياضية أو سياحية، وفقا لما ورد في وسائل إعلام محلية.

ولفتت الداخلية السعودية إلى أن الاشتراطات algj دخول أي منشأة حكومية أو خاصة، سواءً لأداء الأعمال أو المراجعة، وكذلك ركوب الطائرات ووسائل النقل العام، مبينة أنه يستثنى من القرار الفئات المستثناة من أخذ اللقاح، وفق ما يظهر في تطبيق “توكلنا” الذي يظهر فيما إذا كان المعني بالأمر قد تلقى تلك اللقاحات.

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تعليق واحد

  1. دولة ديكتاتورية يحكمها خنزير لبو منشار، عادي جدا مثل هاته القرارات فيها و اذا كان صاحب المقال يريد الاسقاط على المملكة المغربية الشريفة اقول له لن تمجح التجربة الديكتاتورية

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