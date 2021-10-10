بنك المغرب يعلن تحسن سعر صرف الدرهم مقابل الأورو

هبة بريس _ و م ع

أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم تحسن بنسبة 0,35 في المائة مقابل الأورو، وانخفض بـ 0,62 في المائة مقابل الدولار، خلال الفترة الممتدة ما بين 30 شتنبر و 6 أكتوبر 2021.

وأبرز البنك المركزي، في مذكرته حول المؤشرات الأسبوعية، أنه خلال عملية المناقصة التي جرت في 5 أكتوبر الجاري، حصل بنك المغرب على 88 مليون دولار، أي ما يعادل 796,6 مليون درهم.

وسجل المصدر ذاته أنه في 1 أكتوبر 2021، استقرت الأصول الاحتياطية الرسمية عند 322,1 مليار درهم، بارتفاع من أسبوع إلى آخر بـ 1,3 في المائة، و9,2 في المائة على أساس سنوي.

وأضاف بنك المغرب أنه ضخ ما مجموعه 89,6 مليار درهم، منها 36,9 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض، و25,8 مليار درهم على شكل عمليات إعادة الشراء، و26,9 مليار درهم في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

وعلى مستوى السوق البنكية، سجل المصدر ذاته أن متوسط حجم التداول اليومي استقر عند 3,6 مليار درهم، بينما استقر المعدل البنكي خلال هذه الفترة في 1,5 بالمائة في المتوسط، مشيرا إلى أن بنك المغرب ضخ مبلغ 27,8 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام خلال طلب العروض ليوم 6 أكتوبر الجاري (تاريخ الاستحقاق 7 أكتوبر).

وبخصوص سوق البورصة، أفادت المذكرة بأن مؤشر “مازي” سجل ارتفاعا بـ 0,9 في المائة، ليبلغ أداؤه منذ بداية السنة 15,9 في المائة، مشيرة إلى أن هذا التطور يعزى أساسا إلى تراجع المؤشرات القطاعية لـ “الصناعة الغدائية” (2,7 في المائة)، و”الاتصالات (1,2 في المائة)، و”البنوك” (1 في المائة).

وفي المقابل، تحسنت المؤشرات القطاعية لـ “البترول والغاز” و”التأمينات” بـ 3,6 و1,8 في المائة على التوالي.

وخلصت مذكرة بنك المغرب إلى أن الحجم الإجمالي للمبادلات بلغ 612,8 مليون درهم مقابل 1,3 مليار درهم خلال الأسبوع الذي سبقه. وفي السوق المركزية للأسهم، بلغ الحجم اليومي المتوسط للمبادلات 116,6 مليون درهم بعد 209,1 مليون درهم

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