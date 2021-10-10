آلاف التونسيين يتظاهرون في شارع بورقيبة ضد قرارات سعيّد: “يسقط الانقلاب”
هبة بريس _ متابعة
شهد شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة التونسية، اليوم الأحد، مسيرة حاشدة ضمت الآلاف من الرافضين لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيّد التي استفرد بموجبها بالحكم، وسط مشاركة أحزاب، ومنظمات، وجمعيات مدنية، ومحامين.
وعرفت شوارع العاصمة القريبة من الحبيب بورقيبة تطويقا أمنيا غير مسبوق حيث منع عديد المتظاهرين من الوصول إلى ما يعرف بـ”شارع الثورة”، فيما تم منع القادمين من عدة محافظات من العبور.
ورفع المشاركون شعارات: “الشعب يريد عزل الرئيس”، و”يسقط الانقلاب”، و”القضاء مستقل والعدالة هي الكل”، و”لا بد من برلمان”، و”لا خوف لا رعب الشارع ملك الشعب”.
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الوضع في تونس لايبعث على الارتياح منذ ما يسمى بالربيع العربي.حيث لم يتوصل الفرقاء السياسيون الى ايجاد صغة مشتركة تخرج تونس من النفق المسدود الذي وقعت فيه.
والمشاكل في تونس هو الصراع القائم بين الأحزاب المختلفة بينها من جهة وكذلك في تشكيل الحكومة الكفءة لتدبير امور البلاد وكذلك رءيس دولة ذو مصداقية كبيرة لدى الشعب التونسي.وهناك كذلك تدخلات كل من الجيش و الطبقة البورجوازية في المشهد السياسي والتاثير على المصير السياسي بتونس.
وهذه من الاسباب المختلفة التي تعرقل الانفراج السياسي بتونس.