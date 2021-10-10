آلاف التونسيين يتظاهرون في شارع بورقيبة ضد قرارات سعيّد: “يسقط الانقلاب”

هبة بريس _ متابعة

شهد شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة التونسية، اليوم الأحد، مسيرة حاشدة ضمت الآلاف من الرافضين لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيّد التي استفرد بموجبها بالحكم، وسط مشاركة أحزاب، ومنظمات، وجمعيات مدنية، ومحامين.

وعرفت شوارع العاصمة القريبة من الحبيب بورقيبة تطويقا أمنيا غير مسبوق حيث منع عديد المتظاهرين من الوصول إلى ما يعرف بـ”شارع الثورة”، فيما تم منع القادمين من عدة محافظات من العبور.

ورفع المشاركون شعارات: “الشعب يريد عزل الرئيس”، و”يسقط الانقلاب”، و”القضاء مستقل والعدالة هي الكل”، و”لا بد من برلمان”، و”لا خوف لا رعب الشارع ملك الشعب”.

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