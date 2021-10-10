مطالب للحكومة بتوسيع ولوج مرضى السيدا للوقاية والعلاج

2021-10-10 / 12:35 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

طالبت جمعية محاربة داء السيدا، الحكومة الجديدة، بإيلاء أهمية خاصة لموضوع توسيع الولوج للوقاية والعلاج من السيدا والالتهاب الكبدي الفيروسي وضمان التغطية الصحية للفئات الأكثر هشاشة.

ودعت الجمعية في بلاغ لها، أن يكون “التصريح الحكومي ترجمة فعلية لما جاء في توجيهات اجتماع المجلس الوزاري ليوم 11 فبراير 2021 برئاسة الملك محمد السادس، الخاص بالتغطية الاجتماعية، والذي ركز على أن لا يستثنى أي مواطن مغربي من نتائج هذا الورش الملكي”.

ونبهت الجمعية إلى ” أن دستور 2011 في مادته 31، يؤكد الاعتراف الأعلى بحق الحصول على الرعاية الصحية، والذي يوفر منظورا ثريا للغاية بشأن مسؤولية الدولة في هذا المجال”.

وناشدت الجمعية، حكومة أخنوش إلى “التصدي في أقرب وقت ممكن للعقبات الهيكلية التي تحول دون ولوج الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشري، وكذا الأشخاص الأكثر تعرضًا للإصابة، للتغطية الصحية والحماية الاجتماعية”.

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