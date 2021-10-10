الملك محمد السادس

لعلج : الخطاب الملكي دعوة صريحة للعمل من أجل إقلاع اقتصادي

2021-10-10 / 12:15 مساءً
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هبة بريس _ و م ع

اعتبر رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، السيد شكيب لعلج، أن خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس أول أمس الجمعة، بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة، يمثل دعوة صريحة للعمل من أجل إقلاع اقتصادي وانتعاش مستدام.

وقال لعلج في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بالمناسبة، إن الخطاب الملكي “يدعو كافة القوى الحية للأمة، كل حسب موقعه، إلى العمل من أجل انتعاش اقتصادي دائم ، ولا سيما بما يتماشى مع الآفاق التي فتحها النموذج التنموي الجديد “.

وذكر بأن القطاع الخاص المغربي، الذي أبان عن قدرته الكبيرة على الصمود خلال الأزمة الناجمة عن فيروس كوفيد -19 ، معبأ بالكامل وملتزم بالمساهمة في تعزيز الإنجازات والمكتسبات المحققة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، وكذا من اجل دعم السيادة الاقتصادية للمملكة وتسريع نموها الاقتصادي.

وخلص السيد لعلج حديثه بقوله إن “نسيجنا الصناعي يعمل أيضا بكل عزم وطموح وقوة على إرساء لبنات تموقعه ضمن سلاسل القيمة العالمية التي يتم إعادة تشكيلها”.

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