طعون : القضاء يدخل لائحة نواب رئيس جماعة خريبكة إلى المداولة

2021-10-10 / 11:52 صباحًا
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هبة بريس _ خريبكة

علم ان المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، أدخلت ملف الطعن المعروض عليها والذي تقدمت به حنان غزيل، وكيلة اللائحة النسائية لحزب التجمع الوطني للأحرار والمستشارة الجماعية ببلدية بخريبكة، ضد لائحة نواب الرئيس محمد زكراني، إلى المداولة، حيث من المنتظر يتم النطق بالحكم فيه غدا الإثنين .

وكانت حنان غزيل قد تقدمت بطعن لدى المحكمة الإدارية حول “عدم احترام تمثيلية النساء داخل المكتب المسير لجماعة خريبكة”، والذي انتخب يوم 17 شتنبر محمد زكراني عن حزب الاستقلال رئيسا له.

جدير بالذكر أن القانون المنظم للجماعات الترابية يفرض أن تكون تمثيلية النساء تشكل الثلث على الأقل في مكتب المجلس، وهو ما لم تتضمنه تشكيلة مكتب مجلس جماعة خريبكة.

وفي ملف مشابه قضت محكمة باكاير علنيا ابتدائيا وحضوريا. في الشكل بقبول الطعن، وفي الموضوع بإبطال العملية الانتخابية المتعلقة بانتخاب نواب رئيس جماعة كلميم المجراة بتاريخ 18/09/2021، وباعادتها طبقا للقانون”.

وجاء ذلك، بعدما تقدم فريق المعارضة بمجلس جماعة كلميم بطعن لدى المحكمة الادارية يتعلق بعدم احترام تمثيلية النساء داخل المكتب المسير لجماعة كلميم المنتخب يوم 08 شتنبر المنصرم برئاسة حسن الطالبي عن حزب التجمع الوطني للإحرار

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