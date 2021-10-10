روسيا : مقتل 15 شخصا ونجاة 7 آخرين في تحطم طائرة وسط البلاد

هبة بريس _ متابعة

لقي 15 شخصا الأحد مصرعهم في تحطم طائرة من طراز إل-410 كانت تقل مظليين مدنيين في جمهورية تتارستان وسط روسيا، وفق ما أعلنت وزارة الطوارئ.

وقالت الوزارة في قناتها على تلغرام إنه “تم إنقاذ سبعة أشخاص” وانتشال 15 جثة.

وكانت الوزارة الروسية قد أعلنت في وقت سابق من يوم الأحد أن طائرة تقل مظليين مدنيين، تحطمت في وسط روسيا، مبدية مخاوف على مصير 16 من ركابها.

وتحطمت الطائرة قرابة الساعة 9:23 (6:23 ت غ) في جمهورية تتارستان، بحسب ما أفادت الوزارة على موقع تلغرام.

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