قتلى وجرحى إثر انفجار يستهدف موكب مسؤولين باليمن

2021-10-10 / 11:10 صباحًا
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هبة بريس _ وكالات

أفادت وسائل إعلام يمنية، اليوم الأحد، بوقوع انفجار عنيف قبل قليل في مدينة عدن جنوبي اليمن.

وذكرت صحيفة “عدن الغد”، أن سيارة مفخخة انفجرت بحي حجيف بالتواهي في عدن مما تسبب في تصاعد أعمدة دخان كثيفة من المكان.

ونقلت الصحيفة عن شهود عيان قولهم إن السيارة المفخخة انفجرت لحظة مرور موكب لمسؤولين.

وأضافت الصحيفة أن المعلومات الأولية أفادت بأن الموكب يضم محافظ عدن ووزير الزراعة.

وفي السياق ذاته، ذكرت “رويترز” نقلا عن سكان المنطقة، أن الانفجار تسبب في وقوع قتلى وجرحى

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