توقيف 86 مهاجرا سريا قبالة سواحل نواذيبو

هبة بريس _ وكالات

أوقفت قوات خفر السواحل، مساء اليوم السبت بنواذيبو 86 مهاجرا سريا في عرض البحر، كانوا في طريقهم إلى جزر الكناري.

وأوضح المصدر في اتصال مع مكتب الوكالة الموريتانية للأنباء في العاصمة الاقتصادية، أن توقيف هذه المجموعة يأتي بعد اعتراض الزورق الذي كان يقلهم من قبل خفر السواحل الموريتاني في عرض البحر، قبالة سواحل مدينة نواذيبو، قادما من دولة السنغال الشقيقة.

وحسب ذات المصدر فإن أغلب المجموعة التي تم توقيفها اليوم تعود إلى جنسيات سنغالية، مشيرا إلى أنها كانت قد غادرت السنغال قبل عشرة أيام.

ومن المنتظر أن يتم ترحيل هذه المجموعة إلى نواكشوط، على أن يتم نقلهم بعد ذلك إلى بلدانهم الأصلية بعد اكتمال الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الإطار

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