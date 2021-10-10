العراقيون يدلون بأصواتهم في الانتخابات النيابية

2021-10-10 / 9:59 صباحًا
0
هبة بريس _ متابعة

فتحت الأحد صناديق الاقتراع في الانتخابات النيابية العراقية المبكرة عند الساعة السابعة صباحا (04:00 ت غ)، وتغلق عند السادسة مساء(15:00 ت غ)، في حال لم يجر تمديد التصويت.

ويشارك مراقبون دوليون من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في مراقبة العملية الانتخابية.

وينظّم العراق الغارق في العديد من الأزمات هذه الانتخابات النيابية المبكرة التي تقدمها السلطة على أنها تنازل لحركة احتجاجية غير مسبوقة، لكن الفساد المزمن وسطوة الفصائل المسلحة تضعف آمال الناخبين بإمكانية أن يحقق هذا الاستحقاق تغييرا ملموسا.

ويتوقع مراقبون أن تكون نسبة المشاركة ضئيلة على الرغم من أن حكومة مصطفى الكاظمي تقدم الانتخابات على أنها “فرصة تاريخية” من أجل “إصلاح شامل”.

وتمت الدعوة لهذه الانتخابات التي كانت مقررة عام 2022، بهدف تهدئة غضب الشارع بعد الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في خريف العام 2019 ضد الفساد وتراجع الخدمات العامة والتدهور الاقتصادي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of اليمن: نجاة محافظ عدن ووزير الزراعة من محاولة اغتيال

اليمن: نجاة محافظ عدن ووزير الزراعة من محاولة اغتيال

2021-10-10 / 1:21 مساءً
Photo of آلاف التونسيين يتظاهرون في شارع بورقيبة ضد قرارات سعيّد: “يسقط الانقلاب”

آلاف التونسيين يتظاهرون في شارع بورقيبة ضد قرارات سعيّد:…

2021-10-10 / 12:59 مساءً
Photo of روسيا : مقتل 15 شخصا ونجاة 7 آخرين في تحطم طائرة وسط البلاد

روسيا : مقتل 15 شخصا ونجاة 7 آخرين في…

2021-10-10 / 11:35 صباحًا
Photo of قتلى وجرحى إثر انفجار يستهدف موكب مسؤولين باليمن

قتلى وجرحى إثر انفجار يستهدف موكب مسؤولين باليمن

2021-10-10 / 11:10 صباحًا
Photo of توقيف 86 مهاجرا سريا قبالة سواحل نواذيبو

توقيف 86 مهاجرا سريا قبالة سواحل نواذيبو

2021-10-10 / 10:58 صباحًا
Photo of وفاة مهندس البرنامج النووي الباكستاني

وفاة مهندس البرنامج النووي الباكستاني

2021-10-10 / 9:33 صباحًا
Photo of المخابرات الإسرائيلية تقتحم منزل خطيب المسجد الأقصى بعد تصريحاته حول صلاة اليهود “الصامتة

المخابرات الإسرائيلية تقتحم منزل خطيب المسجد الأقصى بعد تصريحاته…

2021-10-10 / 9:22 صباحًا
Photo of أمريكي يقتل شقيقه وزوجة أخيه وامرأة مسنة بسبب جدال حول مخاطر لقاح كورونا

أمريكي يقتل شقيقه وزوجة أخيه وامرأة مسنة بسبب جدال…

2021-10-09 / 10:38 مساءً
Photo of الملك السابق خوان كارلوس قد يعود من الإمارات قبل نهاية العام

الملك السابق خوان كارلوس قد يعود من الإمارات قبل…

2021-10-09 / 8:57 مساءً
Photo of لبنان يغرق في الظلام.. انقطاع الكهرباء على كافة الأراضي اللبنانية

لبنان يغرق في الظلام.. انقطاع الكهرباء على كافة الأراضي…

2021-10-09 / 8:33 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق