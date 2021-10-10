الاسواق مزودة بالمواد الغذائية
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بعد ارتفاع أسعار مواد غذائية.. حركة “معاً” تدعو الحكومة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين

2021-10-10 / 9:43 صباحًا
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هبة بريس _ الرباط

دعت حركة “معا” الحكومة الجديدة لجعل قضية دعم وحماية القدرة الشرائية للمواطنين في مقدمة أولوياتها، وذلك بتفعيل كل الآليات القانونية المتاحة واتخاذ ما يلزم من تدابير من أجل حماية الفئات الفقيرة والهشة على وجه التحديد

وأشارت الحركة في بيان لها، أن السبب الرئيسي للزيادات الأخيرة في الأسعار مرتبط بتقلبات الأسواق الدولية وارتفاع تكاليف الشحن، معتبرة أن “ضعف ميكانيزمات المراقبة وتعدد الوسطاء الذين يلعبون دورا مهما في تحديد ثمن السلع النهائي، يساهم كذلك في هذه الزيادة المهولة في أسعار المواد الأولية”.

وأكدت الحركة على “ضرورة تكثيف جهود مراقبة الأسعار عن كثب، لا سيما عبر قيام مجلس المنافسة بأدواره في تحليل وضبط وضعية المنافسة في السوق المغربي ومراقبة الممارسات المنافية لها كعمليات التركيز والاحتكار”.

ودعت الحركة ذاتها الحكومة، إلى “التفكير في صيغة لمراجعة الحقوق الجمركية المتعلقة بالمواد الأساسية، وإمكانية تعديل نسبها صعودا وهبوطا وذلك للتقليل من الأثر السلبي لتقلبات السوق الدولية على القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة”.

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‫12 تعليقات

  3. يجب على الحكومة الجديدة بأن تأخذ النظر في هذآ الموضوع الذي أصبح يدمر معيشة المواطن البسيط الذي لا يملك اي شيء ماعدا صداع الرأس.

  6. نطالب السيد اخنوش ان يتدخل في شؤون البلاد بالاخص في هذآ المشكل الغويص لمحاربة المفسدين الذين افسدها وخربوها من الجانب الاقتصادي حسبي الله ونعم الوكيل فيهم.

  8. لابد النظر في وضعية الطبقة الكادحة والفقيرة لا يوجد عندها سوى الله .ما كفايا تمثيليات علينا واستهزاءات ولا حولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم.

  10. أطلب من هذه الحركة ومن يؤيدها أن تطلب من أهل القانون في المغرب البحث عن “القانون” الذي يمكن بموجبه للدولة أن تتدخل في تحديد الأسعار والطلب منها تفعيله….

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