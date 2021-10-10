بعد ارتفاع أسعار مواد غذائية.. حركة “معاً” تدعو الحكومة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين
دعت حركة “معا” الحكومة الجديدة لجعل قضية دعم وحماية القدرة الشرائية للمواطنين في مقدمة أولوياتها، وذلك بتفعيل كل الآليات القانونية المتاحة واتخاذ ما يلزم من تدابير من أجل حماية الفئات الفقيرة والهشة على وجه التحديد
وأشارت الحركة في بيان لها، أن السبب الرئيسي للزيادات الأخيرة في الأسعار مرتبط بتقلبات الأسواق الدولية وارتفاع تكاليف الشحن، معتبرة أن “ضعف ميكانيزمات المراقبة وتعدد الوسطاء الذين يلعبون دورا مهما في تحديد ثمن السلع النهائي، يساهم كذلك في هذه الزيادة المهولة في أسعار المواد الأولية”.
وأكدت الحركة على “ضرورة تكثيف جهود مراقبة الأسعار عن كثب، لا سيما عبر قيام مجلس المنافسة بأدواره في تحليل وضبط وضعية المنافسة في السوق المغربي ومراقبة الممارسات المنافية لها كعمليات التركيز والاحتكار”.
ودعت الحركة ذاتها الحكومة، إلى “التفكير في صيغة لمراجعة الحقوق الجمركية المتعلقة بالمواد الأساسية، وإمكانية تعديل نسبها صعودا وهبوطا وذلك للتقليل من الأثر السلبي لتقلبات السوق الدولية على القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة”.
12 تعليقات
كلام على ورق فقط نريد التطبيق.والمراقبة الدائمة.
لم يسبق ان عرف المغرب ارتفاعا مهول في هذه الأسعار في السوق بالاخص المواد الغذائية الأساسية الضرورية للحياة.
يجب على الحكومة الجديدة بأن تأخذ النظر في هذآ الموضوع الذي أصبح يدمر معيشة المواطن البسيط الذي لا يملك اي شيء ماعدا صداع الرأس.
غير مغقول الغني يتمتع والفقير يجوع ويتشرد……
ألم تقوم الحكومة الجديدة بوضع حل نطلب من جميع المغاربة بالوقفات الاحتجاجية لحل هذه المهزلة.
نطالب السيد اخنوش ان يتدخل في شؤون البلاد بالاخص في هذآ المشكل الغويص لمحاربة المفسدين الذين افسدها وخربوها من الجانب الاقتصادي حسبي الله ونعم الوكيل فيهم.
الحمدلله السلع متوفرة ولكن الحكرة لم تنتهي بعد فالمواطن مل من تلاعبكم ….
لابد النظر في وضعية الطبقة الكادحة والفقيرة لا يوجد عندها سوى الله .ما كفايا تمثيليات علينا واستهزاءات ولا حولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
أين هي جمعيات المستهلك البسيط لحمايته.؟؟؟
أطلب من هذه الحركة ومن يؤيدها أن تطلب من أهل القانون في المغرب البحث عن “القانون” الذي يمكن بموجبه للدولة أن تتدخل في تحديد الأسعار والطلب منها تفعيله….
الواقع ليس هو الحقيقة تلقى اثمنة صاروخية وخيالية والمشكل الأثمنة غير مستقرة في كل يوم اثمنة مختلفة…..عدم المراقبة…
المسكين يموت بالجوع هنا لم يصلوا الى اللحم وباحرى القطاني لم يصل لها إلى أين ستصلون بنا…