وفاة مهندس البرنامج النووي الباكستاني

2021-10-10 / 9:33 صباحًا
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هبة بريس _ وكالات

توفي اليوم الأحد، عبد القدير خان، مهندس البرنامج النووي الباكستاني، وفق ما نقلت وكالة “فرانس برس” عن التلفزيون الوطني.

وتوفي عبد القدير خان، “أب القنبلة النووية الباكستانية”، عن عمر يناهز الـ85 عاما، حسب ما نقلته قناة “بي تي في”.

وتم الاحتفاء بعبد القدير خان باعتباره بطلا قوميا لأنه جعل بلاده أول قوة نووية إسلامية في العالم، لكن الغرب اعتبره مرتدا خطيرا، وفق “فرانس برس”.

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‫2 تعليقات

  2. كل نفس دائقة الموت،انا لله وإنا إليه راجعون اللهم ألهم أهله و ذويه واقرباءه الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل،وأسكنه يا رب بجوار الصالحين و المتقين وحسن اولئك رفيقا

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