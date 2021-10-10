الشخصيات التي تعاقبت على رئاسة مجلس المستشارين
هبة بريس _ الرباط
1997 – 2002 الولاية التشريعية السادسة (برلمان ثنائي المجلسين)
في ما يلي لائحة بأسماء الشخصيات التي تعاقبت على رئاسة مجلس المستشارين، الذي انتخب اليوم السبت السيد النعم ميارة رئيسا جديدا له، وذلك منذ سنة 1997.
1997 – 2002 الولاية التشريعية السادسة (برلمان ثنائي المجلسين)
– محمد جلال السعيد
– مصطفى عكاشة (تم انتخابه بتاريخ 18/10/2000).
2002- 2007 الولاية التشريعية السابعة
– مصطفى عكاشة.
2007 -2011 الولاية التشريعية الثامنة
– مصطفى عكاشة
– المعطي بنقدور (من 13 يناير 2009 إلى 13 أكتوبر 2009).
2011 – 2016 الولاية التشريعية التاسعة
– محمد الشيخ بيد الله (أكتوبر 2009- أكتوبر 2015).
2016 – 2021 الولاية التشريعية العاشرة
– عبد الحكيم بن شماش (أكتوبر 2015 – أكتوبر 2021).
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