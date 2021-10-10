هبة بريس _ الرباط

في ما يلي لائحة بأسماء الشخصيات التي تعاقبت على رئاسة مجلس المستشارين، الذي انتخب اليوم السبت السيد النعم ميارة رئيسا جديدا له، وذلك منذ سنة 1997.

1997 – 2002 الولاية التشريعية السادسة (برلمان ثنائي المجلسين)

– محمد جلال السعيد

– مصطفى عكاشة (تم انتخابه بتاريخ 18/10/2000).

2002- 2007 الولاية التشريعية السابعة

– مصطفى عكاشة.

2007 -2011 الولاية التشريعية الثامنة

– مصطفى عكاشة

– المعطي بنقدور (من 13 يناير 2009 إلى 13 أكتوبر 2009).

2011 – 2016 الولاية التشريعية التاسعة

– محمد الشيخ بيد الله (أكتوبر 2009- أكتوبر 2015).

2016 – 2021 الولاية التشريعية العاشرة

– عبد الحكيم بن شماش (أكتوبر 2015 – أكتوبر 2021).

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