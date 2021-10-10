طقس الأحد..الأجواء مستقرة مع سماء قليلة السحب

هبة بريس _ اارباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأحد ، أن تتشكل سحب منخفضة كثيفة بالواجهة المتوسطية وكدا السواحل الشمالية ما بين سيدي إيفني وطرفاية مع ضباب محلى.كما ستتشكل كتل ضبابية خلال الصباح والليل بالسهول الأطلسية الشمالية

أما بباقي جهات المملكة، فسيظل الطقس مستقرا مع سماء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة جزئيا بالشمال والوسط. مع هبوب رياح قوية نوعا ما بمنطقة طنجة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 08 و 14 درجة بمرتفعات الأطلس ، ما بين 10 و 16 درجة بالمنطقة الشرقية والريف، وستكون ما بين 20 و 26 درجة جنوب الأقاليم الصحراوية، وما بين 15 و 20 درجة بباقي الأرجاء.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 30 و 36 درجة بالجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد، ما بين 28 و 33 درجة داخل سوس، السهول الداخلية الشمالية والوسطى بالجنوب الشرقي، وما بين 28 و 33 درجة بكل من داخل منطقة سوس، السهول الداخلية الشمالية والوسطى، و كدا بهضاب الفوسفاط ووالماس ،وستكون ما بين 22 و 28 درجة عموما بباقي جهات المملكة.

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