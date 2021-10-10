طقس
الصورة تعبيرية

طقس الأحد..الأجواء مستقرة مع سماء قليلة السحب

2021-10-10 / 9:00 صباحًا
0
هبة بريس _ اارباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأحد ، أن تتشكل سحب منخفضة كثيفة بالواجهة المتوسطية وكدا السواحل الشمالية ما بين سيدي إيفني وطرفاية مع ضباب محلى.كما ستتشكل كتل ضبابية خلال الصباح والليل بالسهول الأطلسية الشمالية

أما بباقي جهات المملكة، فسيظل الطقس مستقرا مع سماء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة جزئيا بالشمال والوسط. مع هبوب رياح قوية نوعا ما بمنطقة طنجة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 08 و 14 درجة بمرتفعات الأطلس ، ما بين 10 و 16 درجة بالمنطقة الشرقية والريف، وستكون ما بين 20 و 26 درجة جنوب الأقاليم الصحراوية، وما بين 15 و 20 درجة بباقي الأرجاء.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 30 و 36 درجة بالجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد، ما بين 28 و 33 درجة داخل سوس، السهول الداخلية الشمالية والوسطى بالجنوب الشرقي، وما بين 28 و 33 درجة بكل من داخل منطقة سوس، السهول الداخلية الشمالية والوسطى، و كدا بهضاب الفوسفاط ووالماس ،وستكون ما بين 22 و 28 درجة عموما بباقي جهات المملكة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of مطالب للحكومة بتوسيع ولوج مرضى السيدا للوقاية والعلاج

مطالب للحكومة بتوسيع ولوج مرضى السيدا للوقاية والعلاج

2021-10-10 / 12:35 مساءً
Photo of الرؤساء الذين تعاقبوا على مجلس النواب منذ 1963

الرؤساء الذين تعاقبوا على مجلس النواب منذ 1963

2021-10-10 / 10:35 صباحًا
Photo of بعد ارتفاع أسعار مواد غذائية.. حركة “معاً” تدعو الحكومة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين

بعد ارتفاع أسعار مواد غذائية.. حركة “معاً” تدعو الحكومة…

2021-10-10 / 9:43 صباحًا
Photo of تفاصيل جديدة بخصوص اعتقال المدير العام ” للاراديف ” بفاس

تفاصيل جديدة بخصوص اعتقال المدير العام ” للاراديف ”…

2021-10-09 / 9:52 مساءً
Photo of الإشاعة تربك العمل بمدرسة معاذ بن جبل بسطات

الإشاعة تربك العمل بمدرسة معاذ بن جبل بسطات

2021-10-09 / 9:36 مساءً
Photo of مطالب حقوقية بالتحقيق في اختفاء رضيع من المستشفى الحسني بالناظور

مطالب حقوقية بالتحقيق في اختفاء رضيع من المستشفى الحسني…

2021-10-09 / 6:22 مساءً
Photo of وجدة .. توقيع اتفاقية مشتركة لتأهيل الشباب على الزواج

وجدة .. توقيع اتفاقية مشتركة لتأهيل الشباب على الزواج

2021-10-09 / 5:28 مساءً
Photo of الصحة: أزيد من 176 ألف شخص تلقوا الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

الصحة: أزيد من 176 ألف شخص تلقوا الجرعة الثالثة…

2021-10-09 / 4:55 مساءً
Photo of تسجيل 515 إصابة و16 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 515 إصابة و16 وفاة جديدة بكورونا خلال 24…

2021-10-09 / 4:26 مساءً
Photo of اولاد تايمة.. اعتقال شخصين وحجز كمية من المخدرات

اولاد تايمة.. اعتقال شخصين وحجز كمية من المخدرات

2021-10-09 / 1:33 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق