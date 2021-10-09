وكالة توزيع الماء والكهرباء بسطات تطرح مناصب للشغل

محمد منفلوطي_ هبة بريس

في إطار الالتزام بالتدابير الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا، احتضن مقر كلية العلوم والتقنيات بجامعة الحسن الأول بسطات اليوم السبت، أطوار مباراة لولوج عدم مناصب بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء للشاوية.

وكشفت ذات المصادر، أن المباراة التي وجهت الدعوة فيها لحوالي 283 متباري، قد حضر منهم 190 متنافسا، وذلك للظفر بمقعدين في مسؤولية عون تنفيذ سائق، وخمسة أعوان مستخدمين، ومنصب يخص عون اشراف في المالية والمحاسبة، ومنصب واحد يهم عون اشراف في تطوير تكنولوجيا المعلومات، وآخر يخص عون اشراف في شبكات الحاسوب، بالإضافة إلى ثمانية مناصب لأعوان الاشراف في الهيدروليك، ومنصبين في مهندس دولة في الهيدروليك.

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