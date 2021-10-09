وكالة توزيع الماء والكهرباء بسطات تطرح مناصب للشغل

2021-10-09 / 10:50 مساءً
0

محمد منفلوطي_ هبة بريس

في إطار الالتزام بالتدابير الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا، احتضن مقر كلية العلوم والتقنيات بجامعة الحسن الأول بسطات اليوم السبت، أطوار مباراة لولوج عدم مناصب بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء للشاوية.

وكشفت ذات المصادر، أن المباراة التي وجهت الدعوة فيها لحوالي 283 متباري، قد حضر منهم 190 متنافسا، وذلك للظفر بمقعدين في مسؤولية عون تنفيذ سائق، وخمسة أعوان مستخدمين، ومنصب يخص عون اشراف في المالية والمحاسبة، ومنصب واحد يهم عون اشراف في تطوير تكنولوجيا المعلومات، وآخر يخص عون اشراف في شبكات الحاسوب، بالإضافة إلى ثمانية مناصب لأعوان الاشراف في الهيدروليك، ومنصبين في مهندس دولة في الهيدروليك.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of التربية الوطنية.. تسليم السلط بين السيدين أمزازي وبنموسى

التربية الوطنية.. تسليم السلط بين السيدين أمزازي وبنموسى

2021-10-08 / 7:13 مساءً
Photo of شرط “الزواج” أمام المتعاقدين للانتقال خارج الجهة

شرط “الزواج” أمام المتعاقدين للانتقال خارج الجهة

2021-10-07 / 6:11 مساءً
Photo of “التعليم” : فرصة إضافية للتسجيل لولوج الأقسام التحضيرية

“التعليم” : فرصة إضافية للتسجيل لولوج الأقسام التحضيرية

2021-10-07 / 1:51 مساءً
Photo of الناظور.. افتتاح المدرسة العليا التكنولوجيا بحضور رئيس جامعة محمد الأول

الناظور.. افتتاح المدرسة العليا التكنولوجيا بحضور رئيس جامعة محمد…

2021-10-07 / 1:41 مساءً
Photo of تصنيف بريطاني: 6 جامعات مغربية ضمن الأفضل عالميا في علوم الهندسة والكمبيوتر

تصنيف بريطاني: 6 جامعات مغربية ضمن الأفضل عالميا في…

2021-10-07 / 9:33 صباحًا
Photo of مديرية طرفاية تحتفل باليوم العالمي للمدرس

مديرية طرفاية تحتفل باليوم العالمي للمدرس

2021-10-06 / 4:52 مساءً
Photo of تصنيف إسباني: 13 جامعة مغربية ضمن أفضل الجامعات العالمية

تصنيف إسباني: 13 جامعة مغربية ضمن أفضل الجامعات العالمية

2021-10-06 / 11:32 صباحًا
Photo of الصافي تعطي انطلاقة نظام البكالوريوس بسطات

الصافي تعطي انطلاقة نظام البكالوريوس بسطات

2021-10-05 / 1:49 مساءً
Photo of في يومهم العالمي.. أمزازي ل”المدرسين”: نشيد ونقدر مجهوداتكم

في يومهم العالمي.. أمزازي ل”المدرسين”: نشيد ونقدر مجهوداتكم

2021-10-05 / 11:51 صباحًا
Photo of سطات… لجان التتبع والمواكبة تواصل جولاتها بالمؤسسات التعليمية

سطات… لجان التتبع والمواكبة تواصل جولاتها بالمؤسسات التعليمية

2021-10-05 / 10:46 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق