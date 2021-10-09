تفاصيل جديدة بخصوص اعتقال المدير العام ” للاراديف ” بفاس

ع.محياوي - هبة بريس

كشفت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، عن تفاصيل جديدة في قضية اعتقال المدير العام للوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء بفاس، بسبب شبهة الفساد و تلقي الرشوة و الابتزاز من مقاول من اجل تقديم خدمة عمومية .

الابحاث الاولية التي تجريها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية و بتعليمات من النيابة العامة المختصة حسب مصادر هبة بريس، أفضت الى حجز مبلغ مالي قدر في 50مليون سنتيم ،و ذلك من خلال تفتتيش سيارة و منزل المدير العام للوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء بفاس و ذلك مباشرة بعد إعتقاله متلبساً بتسلم رشوة 20 ألف درهم بمقهى فارهة وسط مدينة العاصمة العلمية.

وأضاف ذات المصادر، أن مفتشية وزارة الداخلية دخلت على خط اعتقال المدير العام للوكالة المذكورة، ليتم التحقيق وافتحاص كافة الملفات والتوقيعات الصادرة عن المسؤول المعتقل، والذي سبق أن كان مديراً عاماً للوكالة المستقلة للماء والكهرباء بوجدة

ومن المنتظر شروع المفتشية في افتحاص كافة الوثائق بالوكالة المستقلة بفاس ليفتح بعد ذلك تحقيق شامل حول الصفقات والقرارات الصادرة عن المشتبه فيه، والتي قد تطيح بمسؤولين بمؤسسات مرتبطة بالوكالة. حيث ينذر أيضا دخول ذات المفتشية ، على خط التحقيق بسقوط رؤوس مسؤولين اخرين يتوفرون على شركات لمنفعة خاصة بذات الوكالة حسب ذات المصدر

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