الملك السابق خوان كارلوس قد يعود من الإمارات قبل نهاية العام

2021-10-09 / 8:57 مساءً
0
هبة بريس - وكالات

قالت وسائل إعلام إسبانية أن الملك السابق خوان كارلوس يعتزم العودة إلى بلاده من أبوظبي قبل فترة أعياد الميلاد، دون أن تحدد ما إذا كانت العودة نهائية أم مؤقتة.

ويقيم الملك خوان كارلوس في أبوظبي منذ أغسطس 2020، عقب قرار الادعاء بعدم تمديد التحقيقات القضائية.

وبحسب وكالة الأنباء الإسبانية (إفي)، يعتزم كارلوس العودة إلى إسبانيا في الأسابيع المقبلة قبل نهاية هذا العام.

وأشارت الوكالة الرسمية إلى أنه يبدو أن مكتب المدعي العام للمحكمة العليا في إسبانيا يميل إلى أرشفة التحقيقات الثلاثة التي تم فتحها بشأن أمواله في الخارج بعد أكثر من عام إلى الفشل.

وأوضحت أن الملك السابق نقل هذه الإمكانية إلى بعض أقرب زملائه، على الرغم من عدم تحديد ما إذا كانت العودة لوقت محدد أأو نهائية من أبو ظبي.

وبينت في السياق أنه وبمجرد أن يتبين أن مكتب المدعي العام قد لا يمدد تحقيقاته، فإن الملك “يعتقد أنه يستطيع العودة الآن”.

وفي ديسمبر سدد خوان كارلوس الذي اختار أن يعيش في الإمارات العربية المتحدة كمنفى، أول دفعة من الديون قدرت بنحو 680 ألف يورو.

وتم فتح التحقيق في سبتمبر 2018 بعد نشر تسجيلات نسبت إلى عشيقة خوان كارلوس السابقة كورينا لارسن أكدت فيها أن الملك تلقى عمولة خلال منح شركات إسبانية عقدا ضخما لتشييد خط قطار فائق السرعة في السعودية.

وفي السنوات الأخيرة، شوهت الشكوك التي تحوم حول ثروته الغامضة إرث الملك الذي كان يتمتع بشعبية كبيرة منذ عقود وكان الشخصية الرئيسية في “التحول” الديمقراطي في البلاد بعد دكتاتورية فرانكو (1939-1975).

وأعلن ابنه الملك فيليبي السادس أنه تخلى عن ميراث والده وسحب منه مخصصاته السنوية البالغة 200 ألف يورو، بعدما شعر بالحرج من ورود اسمه كأحد المستفيدين من تحويل الأموال السعودية إلى المؤسسة في بنما والتي تدير الحساب في سويسرا.

واعتلى خوان كارلوس العرش عام 1975 بعد وفاة الجنرال فرانسيسكو فرانكو.

ونال احتراما كبيرا لدوره في قيادة إسبانيا من الدكتاتورية إلى الديمقراطية، لكن شعبيته تراجعت في السنوات التالية بسبب سلسلة فضائح دفعته للتنازل عن العرش عام 2014.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of أمريكي يقتل شقيقه وزوجة أخيه وامرأة مسنة بسبب جدال حول مخاطر لقاح كورونا

أمريكي يقتل شقيقه وزوجة أخيه وامرأة مسنة بسبب جدال…

2021-10-09 / 10:38 مساءً
Photo of لبنان يغرق في الظلام.. انقطاع الكهرباء على كافة الأراضي اللبنانية

لبنان يغرق في الظلام.. انقطاع الكهرباء على كافة الأراضي…

2021-10-09 / 8:33 مساءً
Photo of عجز للموازنة..صندوق النقد الدولي يوجه رسائل تحذرية للجزائر

عجز للموازنة..صندوق النقد الدولي يوجه رسائل تحذرية للجزائر

2021-10-09 / 7:17 مساءً
Photo of أستراليا تشتري 12 مروحية أمريكية قادرة على استهداف الغواصات

أستراليا تشتري 12 مروحية أمريكية قادرة على استهداف الغواصات

2021-10-09 / 6:44 مساءً
Photo of هولندا..العثور على شابة مغربية مقتولة داخل سيارة

هولندا..العثور على شابة مغربية مقتولة داخل سيارة

2021-10-09 / 6:06 مساءً
Photo of فيروس إيبولا يعود إلى الظهور في الكونغو

فيروس إيبولا يعود إلى الظهور في الكونغو

2021-10-09 / 3:57 مساءً
Photo of اقتصار العمرة والصلاة في الحرمين على المحصنين بجرعتين

اقتصار العمرة والصلاة في الحرمين على المحصنين بجرعتين

2021-10-09 / 2:25 مساءً
Photo of إسبانيا .. حمم بركانية تبتلع 4 منازل

إسبانيا .. حمم بركانية تبتلع 4 منازل

2021-10-09 / 12:21 مساءً
Photo of 12 دولة أوروبية تطالب بتمويل بناء جدار لمنع الهجرة

12 دولة أوروبية تطالب بتمويل بناء جدار لمنع الهجرة

2021-10-09 / 9:50 صباحًا
Photo of العثور على مئات المهاجرين في شاحنات مغلقة في المكسيك

العثور على مئات المهاجرين في شاحنات مغلقة في المكسيك

2021-10-08 / 11:07 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق