لبنان يغرق في الظلام.. انقطاع الكهرباء على كافة الأراضي اللبنانية

هبة بريس - وكالات

أكدت وسائل إعلام لبنانية، السبت، انقطاع الكهرباء في جميع مناطق البلاد في أزمة متواصلة منذ أسابيع.

وقالت المصادر ذاتها ، إن أكبر محطتين للكهرباء في البلاد توقفتا عن العمل بسبب نقص الوقود، والبلاد في ظلام تام.

ويرزح لبنان تحت وطأة واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في التاريخ الحديث؛ حيث يعاني تفاقما في نقص الوقود في الأشهر القليلة الماضية.

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