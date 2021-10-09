لبنان يغرق في الظلام.. انقطاع الكهرباء على كافة الأراضي اللبنانية

2021-10-09 / 8:33 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أكدت وسائل إعلام لبنانية، السبت، انقطاع الكهرباء في جميع مناطق البلاد في أزمة متواصلة منذ أسابيع.

وقالت المصادر ذاتها ، إن أكبر محطتين للكهرباء في البلاد توقفتا عن العمل بسبب نقص الوقود، والبلاد في ظلام تام.

ويرزح لبنان تحت وطأة واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في التاريخ الحديث؛ حيث يعاني تفاقما في نقص الوقود في الأشهر القليلة الماضية.

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تعليق واحد

  1. السبب الوحيد للأزمات المتكررة في لبنان هو مليشيات ( حزب الله) وايران.التي هي بمثابة دولة داخل دولة.والحل الوحيد لخروج لبنان مما هو فيه اليوم هو حل هذه الميليشيات وادماجها في الجيش اللبناني تحت السيطرة الفعلية والقانونية للحكومة اللبنانية.مع قطع كل العلاقات مع إيران.وتعزيز وتجديد التعاون المثمر والبناء مع الدول العربية وخاصة مع دول الخليج لكي تخرج لبنان من هذا النفق المظلم وبعدها الاستقرار والتطور والازدهار والنماء.وهذه هي الحقيقة في لبنان .وما عدا هذا فهو ضرب من الخيال.

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