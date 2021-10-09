الاستقلال يجدد الثقة في مضيان رئيسا لفريق “الميزان” بمجلس النواب

هبة بريس - الرباط

جدد حزب الاستقلال الثقة في نور الدين مضيان للمرة الثالثة على التوالي لرئاسة فريق الوحدة والتعادلية بمجلس النواب.

وتم التصويت بالاجماع على تجديد الثقة في نورالدين مضيان رئيسا للفريق الاستقلالي بالغرفة الاولى خلال إجتماع قيادة الحزب برئاسة الأمين العام نزار بركة اليوم مع الفريق البرلماني الاستقلالي.

وحضر اجتماع اعادة انتخاب رئيسي الفريقين أعضاء اللجنة التنفيذية وهم حمدي ولد الرشيد، نور الدين مضيان، عبد السلام اللبار، النعمة ميارة مرشح الاغلبية الحكومية لرئاسة مجلس المستشارين، وشيبة ماء العينين رئيس المجلس الوطني للحزب.

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