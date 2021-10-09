أستراليا تشتري 12 مروحية أمريكية قادرة على استهداف الغواصات

2021-10-09 / 6:44 مساءً
0
هبة بريس - وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، موافقة الولايات المتحدة على تزويد أستراليا بـ12 طائرة مروحية هجومية قادرة على استهداف الغواصات، وطائرة عسكرية خاصة بالحرب الإلكترونية.

وقالت الخارجية في بيان لها، إن “إدارة الرئيس جو بايدن أبلغت الكونغرس قرارها بالمضي قدما في الصفقة”.

وأضافت: “الموقع الاستراتيجي لهذه القوة السياسية والاقتصادية يساهم بشكل كبير في ضمان السلام والاستقرار في المنطقة، ومساعدة حليفنا في تطوير قدرات قوية وجاهزية للدفاع عن النفس أمر حيوي للمصلحة الوطنية الأمريكية”.

وطلبت كانبيرا، التي وقعت مؤخرا اتفاق “أوكوس” الاستراتيجي مع واشنطن ولندن في وجه بكين، شراء 12 مروحية من طراز “أم أتش-60 آر سيهوك”، ومعدات مرافقة لها بما يساوي 985 مليون دولار.

وطلبت أيضا، شراء طائرة “بوينغ إي آيه-18 جي غراولر” للهجمات الإلكترونية، ووافقت الولايات المتحدة أيضا على بيعها، وفق الخارجية.

ومروحيات “سيهوك” متعددة الاستخدام، إذ يمكن نشرها على السفن لشن هجمات ضد سفن أو غواصات، وأيضا في عمليات الإنقاذ وإعادة تعبئة الوقود أو النقل.

وتملك أستراليا حاليا، 24 مروحية “سيهوك” و10 طائرات “غراولر”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of عجز للموازنة..صندوق النقد الدولي يوجه رسائل تحذرية للجزائر

عجز للموازنة..صندوق النقد الدولي يوجه رسائل تحذرية للجزائر

2021-10-09 / 7:17 مساءً
Photo of هولندا..العثور على شابة مغربية مقتولة داخل سيارة

هولندا..العثور على شابة مغربية مقتولة داخل سيارة

2021-10-09 / 6:06 مساءً
Photo of فيروس إيبولا يعود إلى الظهور في الكونغو

فيروس إيبولا يعود إلى الظهور في الكونغو

2021-10-09 / 3:57 مساءً
Photo of اقتصار العمرة والصلاة في الحرمين على المحصنين بجرعتين

اقتصار العمرة والصلاة في الحرمين على المحصنين بجرعتين

2021-10-09 / 2:25 مساءً
Photo of إسبانيا .. حمم بركانية تبتلع 4 منازل

إسبانيا .. حمم بركانية تبتلع 4 منازل

2021-10-09 / 12:21 مساءً
Photo of 12 دولة أوروبية تطالب بتمويل بناء جدار لمنع الهجرة

12 دولة أوروبية تطالب بتمويل بناء جدار لمنع الهجرة

2021-10-09 / 9:50 صباحًا
Photo of العثور على مئات المهاجرين في شاحنات مغلقة في المكسيك

العثور على مئات المهاجرين في شاحنات مغلقة في المكسيك

2021-10-08 / 11:07 مساءً
Photo of بينها 6 دول عربية.. الاتحاد الأوروبي يرفع قيود السفر عن 16 دولة

بينها 6 دول عربية.. الاتحاد الأوروبي يرفع قيود السفر…

2021-10-08 / 9:06 مساءً
Photo of سيراليون تلغي عقوبة الإعدام

سيراليون تلغي عقوبة الإعدام

2021-10-08 / 8:04 مساءً
Photo of شيخ الأزهر: رسالة البابا فرنسيس مهمة للمسلمين

شيخ الأزهر: رسالة البابا فرنسيس مهمة للمسلمين

2021-10-08 / 7:29 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق