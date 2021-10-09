ميدلت .. مصرع شخصين في حادث اصطدام سيارة ودراجة نارية بضواحي زايدة

هبة بريس - ميدلت

لقي سائق دراجة نارية ومرافقه، مصرعهما في حادثة سير وقعت اليوم السبت 09 أكتوبر الجاري، بالمدخل الشمالي لمركز زايدة بإقليم ميدلت .

وأفاد مصدر مطلع ل”هبة بريس” أن الحادثة وقعت على الطريق الوطنية رقم 13 بالقرب من معمل الأجور ضواحي مركز زايدة، وخلفت مصرع سائق الدراجة النارية “ح.م” ومرافقه “أم.الن”، مع إلحاق أضرار بليغة بالسيارة(الصورة).

وأضاف ذات المصدر ل”هبة بريس” أنه فور توصلها بخبر الحادثة انتقلت عناصر الدرك الملكي ورجال الوقاية المدنية إلى عين المكان، حيث تم نقل جثتي الضحيتين إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي لميدلت، وتم فتح تحقيق من طرف مصالح الدرك الملكي تحت إشراف النيابة العامة المختصة للوقوف على ظروف وملابسات هاته الحادثة المميتة .

يشار أن نفس مكان هذه الحادثة عرف مؤخرا عدد من الحوادث المميتة، ويصنف كنقطة سوداء بالطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين الرشيدية ومكناس .

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