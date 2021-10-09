رسميا.. انتخاب النعم ميارة رئيسا لمجلس المستشارين
انتخب النعم ميارة، عن حزب الاستقلال ، مساء اليوم السبت رئيسا جديدا لمجلس المستشارين، بأغلبية أصوات المستشارين الجدد، وذلك خلال جلسة عمومية لانتخاب الرئيس الجديد للمجلس.
وتقدم السيد النعم ميارة، مستشار برلماني عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، مرشحا وحيدا لرئاسة مجلس المستشارين.
وينتخب رئيس مجلس المستشارين حسب أحكام الفرع الأول من القانون الداخلي للمجلس، طبقا للمواد من 27 إلى 33.
وتنص المادة 27 على أنه طبقا لأحكام الفصل 63 من الدستور، ينتخب رئيس مجلس المستشارين في مستهل الفترة النيابية، ثم عند انتهاء منتصف الولاية التشريعية للمجلس.
وتحدد المادة 31 كيفية انتخاب رئيس مجلس المستشارين، وذلك عن طريق الاقتراع السري بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتكون منهم المجلس في الدورة الأولى.
إثر ذلك يعلن الرئيس المؤقت عن اسم المترشح(ة) الفائز (ة) برئاسة مجلس المستشارين ويدعوه(ها) لشغل مقعد الرئاسة، طبقا للمادة 32.
19 تعليقات
نتمنى استرجاع الثقة الكاملة في هذه الحكومة الجديدة .لأننا فقدنا الثقة في الحكومة السابقة التي خلفت تدهورا في الاقتصاد الوطني.
نتمنى لهذا الرئيس الجديد لمجلس المستشارين ان يؤدي ممهامه بصدق وأمانة والنزاهة لخدمة مصالح الشعب المغربي . وبالتوفيق.
نريد التغير والاصلاح وليس كتابة عن ورق بل قولا وفعلا…
كل من يأتي من وراء السيد اخنوش فهو في المستوى المطلوب وبالتوفيق للجميع.
إن ركيزة قوية لهذا الحزب الوطني للاحرار الذي يترأسه السيد اخنوش الرجل المثالي.
كنا نتمنوا السيد اخنوش ان يكون هو رئيس مجلس المستشارين.بعد منصبه رئيس الحكومة الجديدة .وخير الكلام ما قل ودل وبكل صراحة أنه رجل سياسي عقلاني بامتياز يعرف التصرف والمعاملة مع المواطن.
يعتبر حزب الاحرار حزب النور والقدوة والقدرة على مهامه سياسي الجديد وشعاره هو مغرب أفضل بكثير من السابق.
اشهد على نفسي أن حزب التجمع الوطني للاحرار وبدون مجاملة ومبالغة أحسن الأحزاب السياسية بالمغرب لهم المزيد من التفوق والتألق والإبداع الدائم بإذن الله.
إن رفقة هذه التشكيلة الجديدة السياسية المقبلة التي كانت بيدي السيد اخنوش في اختياره الأفضل الوزارية لتحقيق مطالب الشعب المغربي….
يجب عليه ان يطوي صفحة الحكومة السابقة ويبدأ بصفحة جديدة ومتالقة وتحقيق مالم يتم تحقيقه من طرف الحكومة السابقة …….
لاشك أن المغرب سيكون في المستوى المطلوب من طرف هذا الحزب المتوفرة فيه جميع المؤهلات العلمية والسياسية. آلله المعان…
بالفعل السيد اخنوش دائما في حسن ظن المواطنين والمواطنات في اختياره الأفضل الوجوه السياسية المقبلة فله ألف تحية وتقدير واجلال لهذا السيد النزي.
كل الأحزاب السياسية لها كفاءات ولكن هذآ الحزب وحده يمتاز بطاقات قوية جدا وذو سلطة عظيمة …
نتمنى لهم التوفيق والنجاح الدائم لهذه التشكيلة المثالية برئاسة السيد اخنوش المكلف بها من طرف صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وايده وسدد خطاه ورفع قدره يآرب.
قبل تسليمه الرئاسة لمجلس المستشارين يجب على الحكومة الجديدة محاسبة الحكومة السابقة باسترجاع الأموال إلي الصندوق. ولكم واسع النظر في هذآ الموضوع وشكرا…
يجب أن يكون عند حسن ظن المواطنين والمواطنات تجاه مهامه سياسي …..
تهنئة الى السيد غياث في منصبه السياسي الجديد ألف مبروك ولنا الشرف الكبير ان تحل مكان السيد الرئيس السابق لتنظيف قبة البرلمان من هؤلاء الأشخاص المفسدين……
اعتقد انه أقوى سياسي سيعرف كيف يسير شؤون البلاد لان الوضعية المالية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية اليوم جد مقلقة فربما سيكون قد المسؤولية اعانه الله…
كفى من التطبيل لاي حزب هو الآن في الحكومة الى ان تظهر بوادر الاصلاح حتى لا تندموا على ذلك ويصعب عليكم آنذاك التراجع عن احكامكم