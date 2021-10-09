رسميا.. انتخاب النعم ميارة رئيسا لمجلس المستشارين

هبة بريس - الرباط

انتخب النعم ميارة، عن حزب الاستقلال ، مساء اليوم السبت رئيسا جديدا لمجلس المستشارين، بأغلبية أصوات المستشارين الجدد، وذلك خلال جلسة عمومية لانتخاب الرئيس الجديد للمجلس.

وتقدم السيد النعم ميارة، مستشار برلماني عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، مرشحا وحيدا لرئاسة مجلس المستشارين.

وينتخب رئيس مجلس المستشارين حسب أحكام الفرع الأول من القانون الداخلي للمجلس، طبقا للمواد من 27 إلى 33.

وتنص المادة 27 على أنه طبقا لأحكام الفصل 63 من الدستور، ينتخب رئيس مجلس المستشارين في مستهل الفترة النيابية، ثم عند انتهاء منتصف الولاية التشريعية للمجلس.

وتحدد المادة 31 كيفية انتخاب رئيس مجلس المستشارين، وذلك عن طريق الاقتراع السري بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتكون منهم المجلس في الدورة الأولى.

إثر ذلك يعلن الرئيس المؤقت عن اسم المترشح(ة) الفائز (ة) برئاسة مجلس المستشارين ويدعوه(ها) لشغل مقعد الرئاسة، طبقا للمادة 32.

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