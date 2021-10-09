بأغلبية مطلقة ..انتخاب الطالبي العلمي رئيسا لمجلس النواب

2021-10-09 / 5:40 مساءً
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هبة بريس - الرباط

انتخب رشيد الطالبي العلمي، مساء اليوم السبت 09 اكتوبر رئيسا جديدا لمجلس النواب، بعد حصوله على أغلبية الاصوات خلال جلسة عمومية بثت على المباشر .

وحصل رشيد الطالبي العلمي عن حزب التجمع الوطني للاحرار على ما مجموعه 258 صوتا، مقابل 4 أصوات لمنافسه رؤوف العبدلاوي عن حزب جبهة القوى الديمقراطية.

وبلغ عدد المصوتين 313 برلمانيا، حيث بلغ عدد الأصوات المعبر عنها 279 صوتا، مقابل 34 صوتا ملغاة، بحسب النتائج التي أعلنها رئيس الجلسة.

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