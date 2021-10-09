وجدة .. توقيع اتفاقية مشتركة لتأهيل الشباب على الزواج

هبة بريس : وجدة

جرى يوم الجمعة 08 أكتوبر الجاري بمدينة وجدة، حفل توقيع اتفاقية شراكة بين الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة، والمجلس الجهوي لعدول استئنافية وجدة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، بشأن تأهيل الشباب على الزواج.

وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعتها الرئيسة المنتدبة للجمعية لطيفة الجامعي، وادريس فارس ورئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية وجدة، ولوريس لورا ممثل الصندوق الأممي بالمغرب، إلى تمتين التعاون بين الهيئات الثلاث لتطوير برامج التوعية والتكوين، ورفع جودة الخدمات الصحية المقدمة في إطار “برنامج تأهيل الشباب”، للحد من المخاطر المتعلقة بالصحة الإنجابية والجنسية التي يمكن أن تضر بالصحة وتؤدي إلى انهيار الأسرة.

وبموجب الاتفاقية، التي تمتد لثلاث سنوات قابلة للتجديد، تلتزم الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة، على الخصوص، بإعداد دليل حول “تأهيل الشباب للزواج”، وتعزيز قدرات العدول في مجال التربية الجنسية والانجابية الشاملة ووضع تجربتها في هذا الإطار في خدمة المجلس الجهوي لعدول استئنافية وجدة.

من جهته، يلتزم المجلس الجهوي لعدول استئنافية وجدة، بالأساس، بتعيين الأشخاص الذين سيتم تدريبهم لتعزيز قدراتهم في مجال التربية الجنسية والإنجابية الشاملة، وتحديد المستفيدين من الدورات التدريبية وتمكينهم من إيصال المعلومة من أجل التوعية والتحسيس في هذا المجال، فيما يلتزم صندوق الأمم المتحدة للسكان بتقديم الدعم اللوجستيكي والتقني، وكذا تعبئة الموارد المادية في إطار برنامج التعاون والشراكة المتاح.

كما تميز هذا الحفل أيضا، بتوزيع شواهد تقديرية على عدد من عدول استئنافية وجدة المشاركين في الورشات التحسيسية والتكوينية، التي نظمتها الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة، في مجال الصحة الجنسية والانجابية.

وتعتبر الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة، التي تحظى بالرئاسة الشرفية لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا مريم والرئاسة الفعلية للسيدة زهرة مزيان، منظمة غير حكومية ذات أهداف غير ربحية، تأسست سنة 1971 من طرف أعضاء متطوعين ومعترف لها بذات المنفعة العامة منذ سنة 1972.

كما تعتبر رائدة في مجال الحقوق المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية وتعمل على تعزيز هاته الحقوق وتيسير الولوج إلى خدمات ذات جودة عالية لفائدة شرائح المجتمع خصوصا للطبقات الهشة.

وتعد الجمعية أيضا عضوا فاعلا في الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة وشريكا أساسيا لصندوق الأمم المتحدة للسكان الذي يدعم جهود الجمعية في الترافع القائم على الأدلة من أجل وصول المراهقين والشباب إلى المعلومات والخدمات التي ترتكز على التربية الجنسية الشاملة، وإنتاج المعرفة من أجل اتخاذ قرارات أفضل، والترافع وتطوير مهارات الفاعلين الرئيسيين من أجل تحسين جودة الخدمات المتاحة.

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