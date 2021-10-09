إدارية البيضاء تلغي مقعد أصغر رئيسة جماعة قروية بسطات

2021-10-09 / 4:16 مساءً
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أن المحكمة الإدارية بمدينة الدار البيضاء، قضت ببطلان اقتراع الانتخابات المحلية الأخيرة على مستوى الجماعة القروية سيدي الذهبي بإقليم سطات مع التنصيص على ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وبالتالي الغاء انتخاب رئيسة الجماعة الشابة المنتمية لحزب التجمع الوطني للأحرار.

وكانت الشابة “الهام بلكاس” وهي تلميذة تبلغ من العمر 18 سنة وتتابع دراستها، قد فازت في الانتخابات المحلية على مستوى الدائرة الانتخابية المذكورة، بعد أن حصدت 11 صوتا من أصل 18، لتصبح أصغر رئيسة جماعة.

وكانت منطقة سيدي الذهبي قد تحولت في وقت سابق إلى قبلة للباحثين عن الخبر والسباقين لنشره، بعد الاعلان عن فوز المعنية بالأمر كأول أصغر رئيسة جماعة قروية، في سابقة هي الأولى من نوعها، قبل أن تقرر إدارية مدينة البيضاء الغاء مقعدها.

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‫3 تعليقات

  2. فعلا انه العبث وما اكثر ما لاحظناه هذه الايام مثل اختيار هذه التلميذة لتدبير جماعة واسناد الوزارة وعمودية اكبر مدن المغرب لسيدة واحدة.

  3. ولا حيثية واحدة من حيثيات الحكم بالخبر.من الأفضل ان تركز على إتمام دراستها.
    بعد قليل من الزمن، ستشكر هاته التلميذة القضاء ؛لأنه أبعدها عن طواحين السياسة و أعادها للصف المدرسي لخدمة مستقبلها قبل أن تخدم غيرها!!

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