فيروس إيبولا يعود إلى الظهور في الكونغو

2021-10-09 / 3:57 مساءً
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هبة بريس - وكالات

سجلت جمهورية الكونغو الديمقراطية إصابة بفيروس إيبولا بعد خمسة أشهر من الإعلان الرسمي عن انتهاء الموجة الثانية عشرة من الوباء في البلاد، كما قالت وزارة الصحة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن ”هذا الظهور الجديد للفيروس حدث في المنطقة الصحية في بيني“ بشمال كيفو.

وأضافت: ”تعود الحالة إلى طفل يبلغ ثلاث سنوات نقل إلى المستشفى وتوفي في 6 أكتوبر“.

وأرسلت عينة مأخوذة من جثة الطفل لتحليلها إلى غوما، عاصمة الإقليم، وتبين أنه مصاب بفيروس إيبولا.

وأكدت الوزارة أن الفرق تعمل جاهدة على الأرض لـ“تحديد ومتابعة قرابة 100 مخالط حتى الآن، وتطهير المرافق الصحية“.

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