لتقديم البرنامج الحكومي.. انعقاد أول مجلس لحكومة أخنوش الاثنين
هبة بريس
يترأس رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، بعد غد الاثنين، مجلسا للحكومة، سيخصص لتقديم مشروع البرنامج الحكومي.
وذكر بلاغ لرئيس الحكومة أن “رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، سيترأس في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين 4 ربيع الأول 1443 (11 أكتوبر 2021)، مجلسا حكوميا سيخصص لتقديم مشروع البرنامج الحكومي”.
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الأولوية تحفيظ الأسعار زيادة في الأجور السميك زيادة في أجور المتقاعدون الدين تبنوا جل عمرهم في القطاع الخاص والعام منهم من يتقاظى 500 درهم شهريا
وهدا مهم لانهم لم يتكلم عنهم اي احد
المرجو من السيد المحترم رءيس الحكومة عزيز أخنوش ان لا ينسى هؤلاء المتقاعدون منهم من شغل 30 سنة راتبه الشهري التقاعد 500درهم وشكرا
وكدالك التعليم والصحة وشكرا