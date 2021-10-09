لتقديم البرنامج الحكومي.. انعقاد أول مجلس لحكومة أخنوش الاثنين

هبة بريس

يترأس رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، بعد غد الاثنين، مجلسا للحكومة، سيخصص لتقديم مشروع البرنامج الحكومي.

وذكر بلاغ لرئيس الحكومة أن “رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، سيترأس في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين 4 ربيع الأول 1443 (11 أكتوبر 2021)، مجلسا حكوميا سيخصص لتقديم مشروع البرنامج الحكومي”.

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