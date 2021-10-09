تعيين محمد غياث رئيسا لفريق “التجمع” بمجلس النواب

هبة بريس - الرباط

عين اليوم السبت، محمد غياث، رئيسا للفريق النيابي لحزب التجمع الوطني للأحرار بالغرفة الأولى.

وقال غياث في تدوينة نشرها على حسابه بموقع “فيسبوك” : “عينت اليوم رسميا رئيسا للفريق البرلماني بمجلس النواب ، شكرا السيد الرئيس على هذه الثقة الثمينة و اتمنى ان اؤدي مهمتي بصدق و امانة و ذلك بمعية الاخوات و الاخوة النواب المشهود لهم بالصدق و النزاهة خدمة للصالح العام و للمغاربة الذين وضعوا ثقتهم في الحزب لترؤس الحكومة”.

هذا ويشار الى أنه مجلسي النواب والمستشارين يعقدان زوال يومه السبت، اجتماعا لانتخاب رئيسيهما.

واتفقت مكونات الأغلبية قبل جلسة الانتخاب، على تنصيب رشيد الطالبي العلمي رئيسا لمجلس النواب والنعمه ميارة رئيسا للمستشارين.

ما رأيك؟ المجموع 5 آراء 0 5