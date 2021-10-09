بعد مغادرته الوزارة.. الرميد يعلن اعتزال العمل الحزبي والسياسي

هبة بريس - الرباط

أعلن المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان السابق، اعتزاله العمل الحزبي والسياسي.

وقال الرميد في كلمته بحفل تسليم السلط، يوم أمس الجمعة، “أغادر المسؤولية الحكومية، ومعها النشاط السياسي، بضمير مرتاح، وقلب مطمئن”.

وأضاف أنه سيعتزل العمل السياسي والحزبي بعد أن استغرقت منه المسؤولية الحكومية عشر سنوات، والمسؤولية البرلمانية أربعة عشر سنة.

ووجه الرميد شكره ل”حزب العدالة والتنمية قيادة ومناضلين ثقتهم الغالية التي طوقوني بها في كافة المراحل، والتي أرجو أن أكون قد رعيتها حق الرعاية، وأن يتقبل الله مني ومنهم صالح الأعمال”. وفق تعبيره

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