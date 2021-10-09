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المغرب يقتني أجهزة “راديو” أمريكية للتواصل بين المروحيات العسكرية

2021-10-09 / 11:45 صباحًا
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هبة بريس

صادق الكونغرس الأمريكي على تعديل صفقات بيع مروحيات الأباتشي المقاتلة للمملكة المغربية، بإضافة جهاز الاتصالات بالراديو AN/ARC231A “سكاي فاير” بعدد 52 جهاز بقيمة 9 ملايين دولار.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن نظام “سكاي فاير” للاتصال بالراديو، هو النظام الأكثر أمانا وقوة للتواصل بين المروحيات الذي يجري حاليا تجديده بنسخته الأحدث A على مختلف مروحيات القوات الأمريكية.

وأضافت أن حصول المغرب على جهاز الراديو “سكاي فاير” سيمكّن من تعزيز التشغيل البيني بين القوات المسلحة الملكية والقوات الأمريكية وحلفائهما الاستراتيجيين.

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