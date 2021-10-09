الجزائر: محرز ينتقذ أرضية ملعب وناشط معارض ساخرا: “المخزن هو السبب”

2021-10-09 / 11:17 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

قصف قائد المنتخب الوطني الجزائري رياض محرز الجميع بسبب سوء أرضية ميدان ملعب مصطفى تشاكر.

وقال محرز عقب مواجهة الخضر أمام النيجر، مساء أمس الجمعة:”أرضية ملعب تشاكر كانت غير صالحة تماما”.

وأضاف “الأرضية لم تساعدنا بتاتا اليوم و لا أفهم كيف لمنتخب مثل الجزائر لا يملك ملعبا أفضل”.. “يجب أن نحظى بأرضية جميلة من أجل تطوير طريقة لعبنا”.

تصريحات رياض محرز، أثارت جدلا واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي، ودفعت بعدد من النشطاء الى التفاعل بتعليقات مؤيدة لكلامه وأخرى ساخرة.

وفي هذا الصدد، قال أحد النشطاء الجزائريين “المخزن يتآمر علينا خاوتي ، حطولنا الرملة فالستاد ،فهل نبقى مكتوفي الأيدي “.

وأضاف آخر: “رياض قال رأيو صراحة فالستاد، دابا شوية يخرجو الكابرانات ويقوليك الماروك والمخزن هوما السبب”.

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‫8 تعليقات

  1. العسكر بغتيهم يصلحلك التيران . مصارف الاصلاح ضمن مصاريف عديدة يقتسمونها فيما بينهم وتراكمون ارثدتهم ببنوك أجنبية . لانهم رغم تسلطهم على الحكم لا بتقون في بعضهم البعض . الا تعلم يا اخ ممرز كم من ضابط في السجن وعدد اكبر تمكن من الفرار بجلده . المقال يقول : الموت الكبير ياكل الحوت الصغير . جنرالات يتقاسمون الكعكة فيما بينهم ولن يستطيع أحد من الحكومة أو من كافة الشعب سياسيا كان او صحفيا ان يقول شيءا . الا عندما تكون قدمه قد وكأن ارض الغربة .

  3. الجزائر حباها الله بكنوز ثمينة ( البترول و الغاز ) قادرة من هذه الثروة أن تجعل من دولة الجزائر جنة الفردوس و تصبح بهذا الكنز من أثرياء العالم مثلها مثل دولة الإمارات العربية المتحدة ؟ لكن الحكام ضيعوا الثروة و أهدر المال في شيئ تافه : منه من سرق و منه من دفع رشوة إلى غير ذلك من التبذير.
    يقول المثل المغربي 🙁 الله يعطي الفول لمن ليس له ضروس ) انتهى المثل المغربي.

  6. الكبرنات والحكومة المفسدة قريب مسخها في الأرض بامر من الله لانهم طغوا في الأرض وتعدوا على الجار العربي المسلم المسالم

  7. هذا غير ستاد مصالح ورابحين ب 6 اما لوكان صالح الله اعلم بشحال اربحو..كم انت عظيمة ياجزاءر،ياحرة..منتخب قوي الاول افريقيا،نرفع له القبعة.

  8. يبدو أن عشب الملعب يتٱمر على العسكر مما حذا بهذا الأخير إلى إقتلاعه.
    حسب العسكر، محاربو الصحراء لهم من القوة ما يغنيهم عن عشب الملعب فهم يزاولون في الصحراء و الأموال المرصودة تصرف على البوليساريو.

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