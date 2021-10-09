الجزائر: محرز ينتقذ أرضية ملعب وناشط معارض ساخرا: “المخزن هو السبب”

2021-10-09 / 11:17 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

قصف قائد المنتخب الوطني الجزائري رياض محرز الجميع بسبب سوء أرضية ميدان ملعب مصطفى تشاكر.

وقال محرز عقب مواجهة الخضر أمام النيجر، مساء أمس الجمعة:”أرضية ملعب تشاكر كانت غير صالحة تماما”.

وأضاف “الأرضية لم تساعدنا بتاتا اليوم و لا أفهم كيف لمنتخب مثل الجزائر لا يملك ملعبا أفضل”.. “يجب أن نحظى بأرضية جميلة من أجل تطوير طريقة لعبنا”.

تصريحات رياض محرز، أثارت جدلا واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي، ودفعت بعدد من النشطاء الى التفاعل بتعليقات مؤيدة لكلامه وأخرى ساخرة.

وفي هذا الصدد، قال أحد النشطاء الجزائريين “المخزن يتآمر علينا خاوتي ، حطولنا الرملة فالستاد ،فهل نبقى مكتوفي الأيدي “.

وأضاف آخر: “رياض قال رأيو صراحة فالستاد، دابا شوية يخرجو الكابرانات ويقوليك الماروك والمخزن هوما السبب”.

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