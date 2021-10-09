السفارة الأمريكية بالمغرب: نتطلع للعمل مع الحكومة الجديدة

هبة بريس

هنأت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط، عزيز أخنوش، وجميع أعضاء الحكومة المغربية الجديدة التي عينها الملك محمد السادس.

وقالت السفارة في تغريدة نشرتها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “نتطلع إلى العمل مع الحكومة الجديدة لتعميق الشراكة القوية بين الولايات المتحدة والمغرب في المجالات الأمنية والاقتصادية والثقافية ونحن نحتفل بأكثر من 200 عام من الصداقة”.

هذا وأعلن رسميا عن التشكيلة الحكومية الجديدة برئاسة عزيز أخنوش، يوم الخميس بالقصر الملكي بفاس.

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