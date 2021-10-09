الصورة تعبيرية

السفارة الأمريكية بالمغرب: نتطلع للعمل مع الحكومة الجديدة

2021-10-09 / 10:48 صباحًا
0
هبة بريس

هنأت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط، عزيز أخنوش، وجميع أعضاء الحكومة المغربية الجديدة التي عينها الملك محمد السادس.

وقالت السفارة في تغريدة نشرتها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “نتطلع إلى العمل مع الحكومة الجديدة لتعميق الشراكة القوية بين الولايات المتحدة والمغرب في المجالات الأمنية والاقتصادية والثقافية ونحن نحتفل بأكثر من 200 عام من الصداقة”.

هذا وأعلن رسميا عن التشكيلة الحكومية الجديدة برئاسة عزيز أخنوش، يوم الخميس بالقصر الملكي بفاس.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of المغرب يقتني أجهزة “راديو” أمريكية للتواصل بين المروحيات العسكرية

المغرب يقتني أجهزة “راديو” أمريكية للتواصل بين المروحيات العسكرية

2021-10-09 / 11:45 صباحًا
Photo of مجلس وادي الذهب: قرار المحكمة الأوروبية متحيز وذي دوافع إيديولوجية

مجلس وادي الذهب: قرار المحكمة الأوروبية متحيز وذي دوافع…

2021-10-09 / 9:09 صباحًا
Photo of محلل سياسي : الخطاب الملكي يرسم أولويات تدبير الزمن الاستراتيجي للمملكة

محلل سياسي : الخطاب الملكي يرسم أولويات تدبير الزمن…

2021-10-08 / 11:24 مساءً
Photo of خبير فرنسي ..مخطط الحكم الذاتي يفرض نفسه كـ”إطار” لتسوية سياسية دائمة ومقبولة”

خبير فرنسي ..مخطط الحكم الذاتي يفرض نفسه كـ”إطار” لتسوية…

2021-10-08 / 9:22 مساءً
Photo of اكاديمي : الخطاب الملكي يدعو للانتقال إلى السرعة القصوى في تنفيذ المشاريع

اكاديمي : الخطاب الملكي يدعو للانتقال إلى السرعة القصوى…

2021-10-08 / 7:55 مساءً
Photo of مجلس المستشارين يقرر عقد جلسة عمومية غدا السبت لانتخاب رئيسه

مجلس المستشارين يقرر عقد جلسة عمومية غدا السبت لانتخاب…

2021-10-08 / 7:19 مساءً
Photo of الخارجية الفرنسية: باريس ترغب في مواصلة “تعميق الشراكة الاستثنائية” مع المغرب

الخارجية الفرنسية: باريس ترغب في مواصلة “تعميق الشراكة الاستثنائية”…

2021-10-08 / 6:54 مساءً
Photo of جامعي فرنسي: المشاركة المكثفة لساكنة الأقاليم الجنوبية في اقتراع 8 شتنبر “تفنيد صارخ” لأوهام البوليساريو

جامعي فرنسي: المشاركة المكثفة لساكنة الأقاليم الجنوبية في اقتراع…

2021-10-08 / 6:36 مساءً
Photo of الملك: الحكومة مطالبة باستكمال مشروع تعميم الحماية الاجتماعية

الملك: الحكومة مطالبة باستكمال مشروع تعميم الحماية الاجتماعية

2021-10-08 / 6:11 مساءً
Photo of بالفيديو.. إنجليزية الوزيرة ليلى بنعلي تثير إعجاب المغاربة بعد مقارنتها بالعثماني

بالفيديو.. إنجليزية الوزيرة ليلى بنعلي تثير إعجاب المغاربة بعد…

2021-10-08 / 5:51 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق